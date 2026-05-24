¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando acerca de las próximas elecciones presidenciales que se desarrollarán en Colombia, su relación con la candidata del Centro Democrático y la razón por la que quiso trabajar con ella: “Yo no quiero que Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella gobiernen este país”.

Oviedo inició hablando de lo que fue el cierre de campaña de Paloma Valencia y cómo lo vivió: “Lo que pasó hoy me emociona porque demuestra es que hay mucha gente emocionada en creer que sumar es posible en Colombia para que este país sea más grande. Todo comenzó en el Movistar Arena y nunca me imaginé estar en el escenario donde me pidieron ser el vicepresidente de Paloma Valencia”.

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“En el propósito común de derrotar los odios y los populismos de la extrema izquierda y extrema derecha fue que vimos la posibilidad de reconocer nuestras diferencias y demostrarle a Colombia que esto no es un matrimonio sino un equipo de trabajo, que se hace grande con puntos de vista diferentes”, complementó.

Posteriormente respondió la pregunta de si el centro está debilitado políticamente en Colombia: “Al centro lo han querido aniquilar, a mi me han querido aplastar, la extrema izquierda vandaliza nuestra sede de campaña y la extrema derecha me tilda de drogadicto, y eso es porque la intención de Abelardo de la Espriella es que el futuro del país se debata entre los extremos y esto también le conviene a Gustavo Petro, quien está detrás de la campaña de Iván Cepeda”.

Luego se refirió a si su alianza con Paloma Valencia ha suavizado la candidatura de Paloma Valencia: “Yo no creo, estoy convencido del talante que ese tipo de afirmaciones hechas por una mujer que es mamá son machistas, porque uno no puede pensar que una mujer cuando se une a un hombre, así sea gay se debilita, Paloma es una mujer que ha construido su carrera sola, 12 años en el Congreso con leyes aprobadas, pensar que hacer equipo con un distinto es debilitar es lo que tiene fregado a Colombia, porque no reconocemos que la opción de sumar es para complementar y hacer la visión de país más grande”.

Y finalizó hablando de la posibilidad de que Paloma Valencia se una a Abelardo de la Espriella en una posible derrota electoral: “Yo creo que ella no ha respondido eso, hemos dicho los dos que solo tenemos un plan A y es ganar, no solo en la primera vuelta sino llegar a sumar y gobernar en Colombia y por eso estamos convencidos que el 31 de mayo, aunque las encuestas no lo digan, vamos a revertir eso y demostrarle a Colombia que hemos escuchado el interés de la ciudadanía de sumar y de unir para encontrar las soluciones que requiere el país”.