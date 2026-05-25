"El gobierno de Rodrigo Paz vino a darle solución a una crisis económica que ha nacido en el gobierno de Evo Morales": exdiputado boliviano Hugo Sandoval Costas

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista con El Informativo de NTN24, Sandoval Costas habló de la tensión existente en Bolivia por las protestas antigubernamentales

Bolivia lleva 20 días de protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien diferentes sindicatos exigen la renuncia.

Si bien el jefe de Estado apuesta por el diálogo, no se descarta la militarización en el país suramericano para frenar los bloqueos que acentúan los problemas económicos que atraviesa dicha nación.

Hugo Sandoval Costas, exdiputado boliviano, ofreció una entrevista en El Informativo de NTN24 y abordó el panorama político actual de su país.

"El gobierno de Rodrigo Paz es democrático, es un gobierno que se ha elegido en las urnas nos guste o no nos guste. Ha venido a darle solución a una crisis económica que ha nacido en el gobierno de Evo Morales", dijo el entrevistado.

"Todavía no se han acabado los conductos de diálogo, todo el fin de semana se abrieron conductos de diálogo", añadió.

Bolivia, cabe el apunte, arrastra desde hace años un deterioro estructural de su economía, con caída de reservas internacionales, menor producción de gas natural y escasez de divisas.

