Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

A nueve días de las elecciones presidenciales en Colombia, programadas para el 31 de mayo, audios filtrados revelan cómo las disidencias de las FARC bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, intensifican extorsiones sistemáticas en varios departamentos del país.

Grabaciones obtenidas de manera exclusiva por el programa La Noche muestran a Carolina Rey, alias ‘Erika’, pareja sentimental de Calarcá, exigiendo directamente pagos millonarios. "Cuando venga a visitarnos, de una vez traiga al menos unos 200 millones y ahí hablamos del resto", se escucha en uno de los audios dirigidos a contratistas en el departamento de Caquetá.

Estas revelaciones corroboran las denuncias presentadas por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien afirmó que "el 90% de las extorsiones en el departamento son del grupo armado que está sentado en la mesa de diálogo, que es alias ‘Calarcá’". El mandatario regional destacó que las denuncias han disminuido "porque la gente ya tiene mucho temor y mucho miedo".

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Juan Antonio Agudelo, alias ‘Urías’, otro jefe de facción bajo el mando de ‘Calarcá’, estableció abiertamente las tarifas criminales: "En este tema, las contrataciones funcionan de la siguiente manera. Nosotros les cobramos el 10% por el valor que nos traen". Según análisis de los audios, una de las extorsiones mencionadas alcanzaría los 10.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a más de 2.700.000 dólares.

La situación adquiere mayor gravedad dado que tanto Calarcá como Erika mantienen suspendidas sus órdenes de captura desde enero de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro les otorgó el estatus de gestores de paz. Ambos fueron capturados en julio de 2024 en Antioquia transportando armas, municiones, 100 millones de pesos en efectivo y un menor reclutado, pero quedaron libres en menos de 24 horas.

En febrero de 2025, la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitó formalmente al presidente Petro que levantara la resolución que designa a Calarcá como gestor de paz y reactivara su orden de captura. La Fiscalía considera probado que el cabecilla continúa delinquiendo en Meta, Caquetá y Guaviare. Una audiencia de imputación de cargos está prevista para el 28 de mayo por al menos cinco delitos.

La estructura criminal de Calarcá experimentó un crecimiento del 111% pasando de 1.400 hombres en 2023 a 2.958 en 2026, según estimaciones de organizaciones de seguridad e inteligencia. Su organización cuenta ahora con 16 facciones consolidadas en tres bloques principales, con presencia en 10 departamentos y cerca de 100 municipios.

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El coronel retirado Carlos Javier Soler, consultor de seguridad, advirtió en La Noche de NTN24 sobre el control territorial ejercido: "Calarcá tiene control territorial en cuatro departamentos de manera directa, son socios de narcotraficantes mexicanos, tienen armamento poderoso y retan al Estado en el territorio". “Es todo un sistema delincuencial que van a poner al servicio del candidato que ellos quieren que gane”, agregó.

Además de las extorsiones económicas, las disidencias están ejerciendo control poblacional mediante carnetización obligatoria en zonas rurales. Documentos obtenidos muestran citaciones a comunidades para reuniones días antes de los comicios, lo que genera preocupación sobre posible interferencia en el proceso electoral.

“Con un fusil en la nuca y con plata para comprar votos y conciencias, lo que está en riesgo es la democracia y está en riesgo Colombia”, expresó el coronel retirado. “Allí hay más de dos millones de votos que quieren colocar al servicio de los intereses políticos del Gobierno Nacional y a quien le quieran entregar las banderas de sus partidos y sus ideas, es decir, sus herederos. Ahí están impulsando con estas disidencias a Iván Cepeda, cosa que pone en riesgo la democracia”, subrayó.

Las cifras nacionales de extorsión reflejan la gravedad del fenómeno. Colombia registró 13.417 casos en 2025, y entre enero y abril de 2026 ya contabiliza 3.977 hechos, un incremento del 9% respecto al mismo período del año anterior.