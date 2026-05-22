NTN24
Viernes, 22 de mayo de 2026
Viernes, 22 de mayo de 2026
Elecciones en Colombia

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El coronel retirado Carlos Javier Soler, consultor de seguridad, advirtió en La Noche de NTN24 sobre el control territorial de los grupos criminales a pocos días de los comicios.

A nueve días de las elecciones presidenciales en Colombia, programadas para el 31 de mayo, audios filtrados revelan cómo las disidencias de las FARC bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, intensifican extorsiones sistemáticas en varios departamentos del país.

Grabaciones obtenidas de manera exclusiva por el programa La Noche muestran a Carolina Rey, alias ‘Erika’, pareja sentimental de Calarcá, exigiendo directamente pagos millonarios. "Cuando venga a visitarnos, de una vez traiga al menos unos 200 millones y ahí hablamos del resto", se escucha en uno de los audios dirigidos a contratistas en el departamento de Caquetá.

Estas revelaciones corroboran las denuncias presentadas por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien afirmó que "el 90% de las extorsiones en el departamento son del grupo armado que está sentado en la mesa de diálogo, que es alias ‘Calarcá’". El mandatario regional destacó que las denuncias han disminuido "porque la gente ya tiene mucho temor y mucho miedo".

o

Juan Antonio Agudelo, alias ‘Urías’, otro jefe de facción bajo el mando de ‘Calarcá’, estableció abiertamente las tarifas criminales: "En este tema, las contrataciones funcionan de la siguiente manera. Nosotros les cobramos el 10% por el valor que nos traen". Según análisis de los audios, una de las extorsiones mencionadas alcanzaría los 10.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a más de 2.700.000 dólares.

La situación adquiere mayor gravedad dado que tanto Calarcá como Erika mantienen suspendidas sus órdenes de captura desde enero de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro les otorgó el estatus de gestores de paz. Ambos fueron capturados en julio de 2024 en Antioquia transportando armas, municiones, 100 millones de pesos en efectivo y un menor reclutado, pero quedaron libres en menos de 24 horas.

En febrero de 2025, la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitó formalmente al presidente Petro que levantara la resolución que designa a Calarcá como gestor de paz y reactivara su orden de captura. La Fiscalía considera probado que el cabecilla continúa delinquiendo en Meta, Caquetá y Guaviare. Una audiencia de imputación de cargos está prevista para el 28 de mayo por al menos cinco delitos.

La estructura criminal de Calarcá experimentó un crecimiento del 111% pasando de 1.400 hombres en 2023 a 2.958 en 2026, según estimaciones de organizaciones de seguridad e inteligencia. Su organización cuenta ahora con 16 facciones consolidadas en tres bloques principales, con presencia en 10 departamentos y cerca de 100 municipios.

o

El coronel retirado Carlos Javier Soler, consultor de seguridad, advirtió en La Noche de NTN24 sobre el control territorial ejercido: "Calarcá tiene control territorial en cuatro departamentos de manera directa, son socios de narcotraficantes mexicanos, tienen armamento poderoso y retan al Estado en el territorio". “Es todo un sistema delincuencial que van a poner al servicio del candidato que ellos quieren que gane”, agregó.

Además de las extorsiones económicas, las disidencias están ejerciendo control poblacional mediante carnetización obligatoria en zonas rurales. Documentos obtenidos muestran citaciones a comunidades para reuniones días antes de los comicios, lo que genera preocupación sobre posible interferencia en el proceso electoral.

“Con un fusil en la nuca y con plata para comprar votos y conciencias, lo que está en riesgo es la democracia y está en riesgo Colombia”, expresó el coronel retirado. “Allí hay más de dos millones de votos que quieren colocar al servicio de los intereses políticos del Gobierno Nacional y a quien le quieran entregar las banderas de sus partidos y sus ideas, es decir, sus herederos. Ahí están impulsando con estas disidencias a Iván Cepeda, cosa que pone en riesgo la democracia”, subrayó.

Las cifras nacionales de extorsión reflejan la gravedad del fenómeno. Colombia registró 13.417 casos en 2025, y entre enero y abril de 2026 ya contabiliza 3.977 hechos, un incremento del 9% respecto al mismo período del año anterior.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Disidencias de las FARC

Extorsión

Criminales

Elecciones Presidenciales

Iván Cepeda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El encuentro de María Corina con la diáspora en Panamá va a ser "memorable": coordinadora de la organización Vente Mundo da detalles de evento en plaza pública de este sábado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El regreso de María Corina Machado a Venezuela es irreversible y no va a regresar sola": José Amalio Graterol ante visita de la líder democrática a Panamá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Hijas de Mohammadi reciben en nombre de su mamá el Nobel de la Paz 2023 – Foto EFE
Narges Mohammadi

"En cualquier momento puede perder la vida": trágico relato de activista sobre Nobel de Paz iraní que es prisionera política del régimen

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez da discurso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya mientras mueren presos políticos en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jaafar Jackson | Foto AFP
Michael Jackson

Esta es la colombiana vinculada a Michael Jackson y al ‘biopic’ del cantante: quién es

Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Salario mínimo en Venezuela

“No hay un centavo al salario”: experto sobre el incremento anunciado por Delcy Rodríguez al ingreso mínimo mensual integral

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Hijas de Mohammadi reciben en nombre de su mamá el Nobel de la Paz 2023 – Foto EFE
Narges Mohammadi

"En cualquier momento puede perder la vida": trágico relato de activista sobre Nobel de Paz iraní que es prisionera política del régimen

Selección italiana de fútbol - Foto: EFE
Mundial 2026

Italia respondió a petición que se le habría hecho a la FIFA para incluir a la ‘Azzurra’ en el Mundial en lugar de Irán

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez da discurso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya mientras mueren presos políticos en Venezuela

Donald Trump durante cena de corresponsales - Foto EFE
Departamento de Seguridad Nacional

Informe de inteligencia de EE. UU. revela que situación actual con el régimen iraní pudo haber motivado al sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre