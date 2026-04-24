Israel mantiene su ofensiva militar contra Hezbolá en El Líbano pese al acuerdo de tregua de tres semanas en el territorio

Luego de lograr un acuerdo de tregua en El Líbano por tres semanas adicionales, Israel mantuvo sus acciones militares defensivas en territorio libanés contra objetivos de Hezbolá, grupo terrorista que persiste en atacar con misiles y drones al estado judío.

El acuerdo fue logrado en la Casa Blanca con la participación del gobierno de El Líbano y con la mediación de la administración Trump, tras un pacto inicial de cese del fuego por 10 días que vencía este próximo domingo.

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En una rápida maniobra, la fuerza aérea israelí identificó y destruyó en cuestión de minutos una plataforma de lanzadores de cohetes desde donde habían salido varios disparos hacia el área de Shlomi, en el norte de Israel.

La operación de la aviación israelí también impactó contra otra lanzadera que estaba cargada y lista para disparar, lo cual representaba una clara amenaza para las fuerzas de defensa y para los ciudadanos israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó también al movimiento libanés proiraní de intentar "sabotear" los esfuerzos de paz con Líbano.

"Hemos iniciado un proceso para alcanzar una paz histórica entre Israel y Líbano y nos parece evidente que Hezbolá intenta sabotearlo", afirmó Netanyahu, horas después de que se anunciara que se prolongaba el alto al fuego entre ambos países.