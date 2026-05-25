Paloma Valencia confirma encuentro con María Corina Machado en Panamá: "Colombia no puede repetir la historia de Venezuela"

La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, confirmó en la mañana de este lunes su encuentro con la líder democrática venezolana María Corina Machado este domingo en Panamá.

“Me reuní con María Corina Machado, la mujer que le ha enseñado al mundo cómo se enfrenta una dictadura sin rendirse jamás. Premio Nobel de Paz, líder indiscutida de la libertad en nuestro continente y una voz que hoy le habla directo al corazón de Colombia”, indicó en su cuenta de X.

De acuerdo con Valencia, la reunión estuvo marcada por un mensaje de respaldo y reconocimiento a la lucha por la democracia y la libertad en la región.

“Gracias por tus palabras, por tu fortaleza y por recordarnos que la libertad no se negocia ni se entrega. Tu ejemplo es la brújula que necesitamos para que Colombia no repita la historia de Venezuela”, afirmó.

En el encuentro también estuvo presente María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, senador colombiano, quien falleció el pasado 11 de agosto tras recibir varios disparos en un mitin en Bogotá.

“Me acompañó María Claudia Tarazona, cuya tenacidad honra cada día el legado de Miguel Uribe. Su compañía es fuerza, memoria y compromiso con la Colombia que Miguel soñó. Tres mujeres. Una sola convicción: defender la democracia y rescatar la libertad”, aseguró.

El pasado 2 de abril, en medio del fortalecimiento de sus relaciones internacionales y de cara a las elecciones presidenciales, la candidata también sostuvo una conversación telefónica con la Nobel de Paz.

En la conversación estuvieron presentes Humberto Villalobos, uno de los opositores que permaneció asilado en la embajada de Argentina en Caracas, y Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales de Vente Venezuela.

En dicha oportunidad, Valencia se refirió a Machado como una “heroína” y destacó la importancia de contar con el respaldo y la colaboración de todo su equipo para la defensa de la democracia en Colombia. Además, resaltó que su valentía y capacidad de liderazgo representan una fuente de inspiración para todos.