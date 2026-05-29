Finaliza reunión en Sala de Situación de la Casa Blanca en la que Donald Trump iba a tomar una "decisión final" sobre acuerdo con el régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes por la mañana que se reuniría en la Sala de Situación, una sala segura de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre un acuerdo propuesto para extender el alto el fuego con el régimen de Irán.

El acuerdo, cabe resaltar, extendería la tregua iniciada a principios de abril por otros 60 días, lo que daría más tiempo a los negociadores para lograr un fin permanente a los ataques cruzados en Medio Oriente.

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Varias horas después de que iniciara la reunión, la Casa Blanca anunció que esta había concluido, pero no proporcionó más información de manera inmediata.

Sin embargo, medios de Estados Unidos como el periódico The New York Times señalaron que Trump no había tomado aún ninguna decisión al respecto.

"Ahora me reuniré en la Sala de Situación para tomar una decisión definitiva", había dicho Trump en una extensa publicación en redes sociales, en la que reiteraba sus exigencias para que el régimen de Irán se comprometiera a no tener nunca armas nucleares y abriera el vital estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores del régimen iraní, Esmaeil Baqaei, sin embargo, indicó a los medios estatales que la república islámica "se despidió del lenguaje del 'debes' hace 47 años", tras la revolución de 1979.

"En cuanto al entendimiento (...) los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final", añadió el funcionario del régimen.

En su publicación, Trump también escribió que Teherán retiraría las minas en el estrecho de Ormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima "sin peajes", mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo de los puertos iraníes, y ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán.

"Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma nuclear ni una bomba. El estrecho de Ormuz debe abrirse inmediatamente, sin peajes, para el tráfico marítimo sin restricciones, en ambas direcciones", precisó Trump, quien anticipó que Estados Unidos "desenterraría" material nuclear.

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Trump también fue claro en que no se intercambiaría dinero "hasta nuevo aviso", una posible referencia a las exigencias del régimen de Irán de pagos de peaje en el estrecho, reparaciones por daños de guerra o la liberación de activos iraníes congelados.