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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Israel

Israel insta al Líbano a trabajar juntos en contra del grupo terrorista Hezbolá

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar - Foto: AFP
Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar - Foto: AFP
El encargado de la cartera de Exteriores hizo un llamado para que en un trabajo en conjunto ambas naciones hagan frente al movimiento islámico proiraní.

Este miércoles, previo a la reanudación de las conversaciones entre las delegaciones de Israel y el Líbano en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación israelí instó al gobierno libanés a colaborar en la lucha contra el grupo terrorista Hezbolá.

Durante un discurso conmemorativo del aniversario 78 de la independencia de los israelíes, Gideon Saar, el encargado de la cartera de Exteriores, hizo un llamado para que en un trabajo en conjunto ambas naciones hagan frente al movimiento islámico proiraní.

"Mañana se reanudarán en Washington D.C. las conversaciones directas entre Israel y Líbano. Hago un llamamiento al gobierno del Líbano: trabajemos juntos contra el Estado terrorista que Hezbolá ha construido en vuestro territorio", dijo Saar.

El ministro israelí enfatizó que la “cooperación” se convierte en la principal alternativa para construir zona, pero sobre todo un “futuro de paz” entre ambas naciones.

"Esta cooperación es necesaria para ustedes incluso más que para nosotros. Requiere claridad moral y el valor de asumir riesgos. Pero no hay una alternativa real para garantizar un futuro de paz para ustedes y para nosotros", expresó Gideon Saar.

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Para este jueves 23 de abril en Washington, en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se tiene previsto la segunda ronda de conversaciones a nivel de embajadores de Israel y el Líbano, los cuales buscarán llegar a un nuevo acuerdo para extender el alto al fuego acordado hace menos de una semana.

Cabe destacar que, el pasado 14 de abril, el secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio, acogió a las delegaciones de ambos países, los cuales acordaron un cese al fuego de 10 días, el cual vence el próximo domingo 26.

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En medio del conflicto en Oriente Medio, que inició con la ofensiva en conjunto entre los Estados Unidos e Israel hacia el régimen de Irán, el pasado 28 de febrero, llevó a que el Líbano se convirtiera en un frente del conflicto, debido a que desde su territorio el grupo terrorista de Hezbolá dirigió varios ataques en apoyo a la dictadura de los ayatolás.

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