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Jueves, 16 de abril de 2026
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Central Nuclear

Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo, la Kashiwazaki-Kariwa, después de 14 años

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Central nuclear | Foto Canva
Central nuclear | Foto Canva
La instalación ha estado inactiva desde cuando Japón desconectó todos sus generadores nucleares luego de que un potente terremoto y un tsunami dañaran tres reactores de Fukushima.

Este jueves, la central nuclear más grande del mundo, Kashiwazaki-Kariwa, de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), comenzó a suministrar electricidad, de acuerdo con el comunicado de prensa que emitió la organización.

“Tras la emisión por parte de la Autoridad de Regulación Nuclear de un certificado de confirmación preoperacional y un certificado de aprobación de inspección preoperacional de la Unidad 6 de la central nuclear Kashiwazaki-Kariwa, TEPCO reanudó la operación comercial a las 16:00”, indicó la organización.

Frente al sistema de seguridad, la organización aseguró que ha “incorporado la experiencia y las perspectivas de varios expertos externos a la empresa en estas iniciativas para garantizar operaciones de las centrales eléctricas altamente transparentes para demostrar nuestra intención a través de acciones y resultados”.

Finalmente, concluyó en su informe que “los remordimientos y las lecciones aprendidas del accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi forman la base de la gestión y la seguridad en TEPCO (…) continuaremos operando nuestras centrales eléctricas como nuestra máxima seguridad”.

Cabe resaltar que un incidente con una alarma en enero obligó a suspender su primer reinicio desde el desastre con la planta de Fukushima, en 2011.

La instalación ha estado inactiva desde entonces, cuando Japón desconectó todos sus generadores nucleares luego de que un potente terremoto y un tsunami dañaran tres reactores de Fukushima.

Sin embargo, Japón volvió a activar su energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono y suplir su creciente demanda energética debido a la inteligencia artificial.

El vasto complejo de Kashiwazaki-Kariwa ha sido equipado con un muro de contención contra tsunamis de 15 metros de altura (50 pies), sistemas de energía de emergencia elevados y otras mejoras de seguridad.

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