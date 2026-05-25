"Hay niños menores de cinco años muriendo y a médicos les están prohibiendo que en las actas de defunción digan que mueren por desnutrición": Henry Alviarez en denuncia sobre Venezuela

La desnutrición infantil sigue siendo una de las más complejas aristas de la crisis humanitaria en Venezuela.

Según reportes, poco más del 20% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda o están en riesgo de padecerla.

El hambre severa ha provocado decenas de muertes documentadas, aunque las cifras "oficiales" de mortalidad (de la dictadura) suelen estar subregistradas.

VEA TAMBIÉN Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto" o

Henry Alviarez, coordinador nacional del partido político Vente Venezuela, habló sobre este asunto en el programa La Tarde de NTN24.

"Hay niños menores de cinco años muriendo por desnutrición. Lo he denunciado (…) y a médicos les están prohibiendo que en las actas de defunción digan que mueren por desnutrición", expresó el entrevistado.

En un informe del año 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció que "cada vez más niños en Venezuela sufren desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis".

Desde entonces, organizaciones de DD. HH. han hecho llamados para que se agilice la puesta en marcha de una respuesta sistematizada contra la desnutrición.