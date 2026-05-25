NTN24
Lunes, 25 de mayo de 2026
Lunes, 25 de mayo de 2026
Desnutrición en Venezuela

"Hay niños menores de cinco años muriendo y a médicos les están prohibiendo que en las actas de defunción digan que mueren por desnutrición": Henry Alviarez en denuncia sobre Venezuela

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El hambre severa ha provocado decenas de muertes documentadas en Venezuela, aunque las cifras de la dictadura de mortalidad suelen estar subregistradas.

La desnutrición infantil sigue siendo una de las más complejas aristas de la crisis humanitaria en Venezuela.

o

Según reportes, poco más del 20% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda o están en riesgo de padecerla.

El hambre severa ha provocado decenas de muertes documentadas, aunque las cifras "oficiales" de mortalidad (de la dictadura) suelen estar subregistradas.

o

Henry Alviarez, coordinador nacional del partido político Vente Venezuela, habló sobre este asunto en el programa La Tarde de NTN24.

"Hay niños menores de cinco años muriendo por desnutrición. Lo he denunciado (…) y a médicos les están prohibiendo que en las actas de defunción digan que mueren por desnutrición", expresó el entrevistado.

o

En un informe del año 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció que "cada vez más niños en Venezuela sufren desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis".

Desde entonces, organizaciones de DD. HH. han hecho llamados para que se agilice la puesta en marcha de una respuesta sistematizada contra la desnutrición.

Temas relacionados:

Desnutrición en Venezuela

Régimen

Dictadura

Reporte

Denuncia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El principal factor de perturbación es el presidente": advertencias sobre escenario de violencia política en el que Colombia elige un nuevo gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay niños menores de cinco años muriendo y a médicos les están prohibiendo que en las actas de defunción digan que mueren por desnutrición": Henry Alviarez en denuncia sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El gobierno de Rodrigo Paz vino a darle solución a una crisis económica que ha nacido en el gobierno de Evo Morales": exdiputado boliviano Hugo Sandoval Costas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia | Foto: AFP
Jorge Tuto Quiroga

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Foto: AFP
Minería

Explosión en una mina de carbón en Colombia deja nueve muertos

Enrique Gómez y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Enrique Gómez sobre la idea de Gustavo Petro de hacer una Asamblea Constituyente: “Creo que es una cortina de humo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aston Villa celebra su título de Europa League - Fotos: X
Dibu Martínez

Lo hizo de nuevo: los gestos de 'Dibu' Martínez en plena celebración de la Europa League que le están dando la vuelta al mundo

Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia | Foto: AFP
Jorge Tuto Quiroga

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Foto: AFP
Minería

Explosión en una mina de carbón en Colombia deja nueve muertos

Luis Díaz, atacante del Bayern de Múnich - Foto: EFE
UEFA Champions League

¡Imparable! Luis Díaz fue incluido en el once ideal de los juegos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League

Enrique Gómez y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

Enrique Gómez sobre la idea de Gustavo Petro de hacer una Asamblea Constituyente: “Creo que es una cortina de humo”

Foto: Captura sitio web que suplanta la FIFA
Mundial 2026

Alertan por cinco páginas que suplantan a la FIFA con la excusa de ofrecer entradas para el Mundial: buscan obtener información sensible de sus víctimas

Planeta | Foto NASA
Espacio

La inquietante imagen de Marte captada por una nave en ruta a un misterioso asteroide

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre