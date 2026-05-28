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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Régimen cubano

Piloto del régimen cubano que fue acusado por EE. UU. en el mismo caso de Raúl Castro fue condenado a prisión por otro delito

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El dictador cubano Raúl Castro - Foto AFP
El dictador cubano Raúl Castro - Foto AFP
Un tribunal federal de Jacksonville (Florida) sentenció al exmilitar cubano por mentir cuando solicitó la residencia permanente en Estados Unidos.

La justicia de Estados Unidos condenó este jueves a siete meses de prisión por fraude migratorio a Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, piloto retirado del ejército cubano, vinculado al derribo de avionetas de una ONG en 1996 por el que fue recientemente imputado Raúl Castro.

Un tribunal federal de Jacksonville (Florida) sentenció al exmilitar cubano por mentir cuando solicitó la residencia permanente en Estados Unidos en abril de 2025, meses después de su llegada al país norteamericano bajo un parole humanitario, informaron medios locales.

González-Pardo, de 65 años, afirmó entonces que no había recibido ningún entrenamiento militar ni servido en el ejército, a pesar de haber estado en la Fuerza Aérea Cubana de 1980 a 2009, según la acusación.

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Este expiloto, que lleva más de seis meses en la cárcel, deberá cumplir otros 10 días por esta condena, aunque ahora afronta una acusación mucho más grave en un tribunal federal de Florida.

El pasado 20 de mayo, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a González-Pardo de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses por su implicación en el operativo cubano que derribó dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 y mató a sus cuatro tripulantes.

Junto a él, fueron inculpados Raúl Castro, así como otros tres pilotos de la operación y un oficial de inteligencia.

Cabe recordar que el 24 de febrero de 1996, cazas MiG persiguieron y derribaron a dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate, que se proponían ayudar a balseros a llegar a Florida desde la isla.

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Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar.

La Habana sostiene que los aviones estaban dentro del espacio aéreo cubano y acusa a Basulto de haber pertenecido a la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, y haber participado en acciones paramilitares, incluida la invasión de Bahía de Cochinos de 1961.

La Fiscalía estadounidense asegura que González-Pardo pilotaba uno de los cazas que persiguieron a esa tercera avioneta.

Raúl Castro, ministro de Defensa del régimen cubano en aquel momento, autorizó el uso de la fuerza letal contra Hermanos al Rescate, según la acusación. Ahora se enfrenta a cargos de conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves.

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