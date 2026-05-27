Juan Guillermo Cuadrado podría regresar al fútbol colombiano; varios equipos del FPC le estarían siguiendo los pasos

Se aproxima el mercado de fichajes de mitad de año y los nombres de jugadores con trayectoria destacada comienzan a sonar con fuerza; es el caso del experimentado futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien podría regresar al fútbol profesional colombiano (FPC) el próximo semestre.

El ‘panita', como también se le conoce al mediocampista, actualmente milita en las filas del Pisa FC de Italia y estaría en la carpeta de varios equipos de la Liga Colombiana. Esto teniendo en cuenta que su contrato vence el próximo mes de junio y el conjunto italiano no tendría intenciones de renovarlo.

Una decisión que iría de la mano con el presente del conjunto italiano, recién ascendido a la segunda división del fútbol italiano, luego de que este terminara en la última casilla de la Serie A, donde tan solo sumó 18 puntos.

En ese sentido y aprovechando el mercado de fichajes de mitad de año en territorio sudamericano y el de verano en Europa, un par de equipos del balompié colombiano tendrían dentro de su carpeta a Juan Guillermo Cuadrado para reforzar sus nóminas el siguiente semestre.

El nacido en Necoclí, quien se caracteriza por ser un jugador versátil, tendría a tres clubes del FPC interesados en hacerse con sus servicios. Así lo dio a conocer el periodista deportivo colombiano Alexis Rodríguez.

“En unos días llega al país y se activan los 3 equipos de Colombia interesados”, indicó Rodríguez por medio de su cuenta de X.

Los clubes que estarían tras los servicios del exjugador de la Juventus se encontrarían el Junior de Barranquilla y el Independiente Medellín, escuadra donde debutó como futbolista profesional hace 18 años.

¿Cómo ha sido la carrera de Juan Guillermo Cuadrado?

Su debut se dio en el 2008 con el Deportivo Independiente Medellín de Colombia; desde aquel año ha representado a grandes clubes del fútbol internacional, especialmente del balompié italiano, donde ha desarrollado gran parte de su carrera deportiva.

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El ‘panita’ ha vestido los colores del Udinese, U.S. Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Chelsea de Inglaterra