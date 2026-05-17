Embajada de EE. UU. en Venezuela comparte video sobre importante momento del plan de tres fases del presidente Trump y el secretario Rubio en el país

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó este domingo un video sobre uno de los trabajos que se están realizando como parte del plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio en el país sudamericano.

"Como parte del plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para Venezuela, la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos, TSA por sus siglas en inglés, está trabajando para conectar más ciudades venezolanas con los Estados Unidos", publicó la Embajada en X.

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El post incluyó un video de casi un minuto que tiene varias tomas grabadas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y en el que se precisan algunos detalles sobre el importante momento del plan de tres fases.

"La visita de TSA a Caracas en febrero permitió la apertura de vuelos comerciales directos entre los Estados Unidos y Venezuela, los cuales comenzaron el 30 de abril", dice una voz en off en el video.

"Esta semana TSA completó su evaluación de los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo. Los Estados Unidos mantienen su compromiso de ampliar los vuelos comerciales, conectar a nuestros dos países y garantizar que nuestras economías prosperen juntas", agrega.

La noticia de la Embajada sobre los avances de la TSA se da en la misma semana en que United Airlines anunció que retomará los vuelos directos entre Houston y Caracas, suspendidos desde 2017.

La aerolínea de Estados Unidos reanudará operaciones el próximo 11 de agosto tras casi una década para restablecer una de las principales conexiones aéreas entre Venezuela y Estados Unidos.

Luego de años de aislamiento aéreo, suspensión de rutas y restricciones internacionales, Venezuela comenzó a recuperar su conectividad con el mundo.

Según datos de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, los vuelos internacionales aumentaron más de 33 % entre marzo y mayo de 2026, alcanzando los 157 vuelos semanales internacionales.

El repunte también fue reflejado en los vuelos nacionales, que subieron de 421 a 535 operaciones por semana. Bogotá (Colombia) se mantiene como el destino internacional con mayor movimiento desde Caracas, con 41 vuelos semanales. Le siguen la Ciudad de Panamá, Madrid (España) y Miami.

"Tenemos un proceso triple"

Rubio, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, anunció cuatro días después del operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, que Estados Unidos estaba desarrollando un plan de tres fases para Venezuela.

"El primer paso es estabilizar el país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena", dijo en ese momento sobre las sanciones que tenía el régimen de Venezuela impuestas por Estados Unidos sobre el petróleo.

Aunque el dinero recaudado del petróleo, según había dicho Estados Unidos, se iba a gestionar de tal manera que "beneficie al pueblo venezolano y no a la corrupción ni al régimen", los ciudadanos venezolanos han reclamado en medio de manifestaciones que las condiciones no han mejorado notablemente.

La segunda fase, señaló entonces Rubio era la de "recuperación, y que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa".

En ese mismo paso se planeaba desde entonces "comenzar a crear un proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o traídas de vuelta al país", antes de la tercera fase que denominó "la de transición" y sobre la que, hasta el momento, se desconocen los detalles oficiales.