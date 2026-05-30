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Sábado, 30 de mayo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

“Nuestra mayor preocupación es la desinformación que circula en redes sociales sobre supuesto fraude electoral”: Misión de Observación Nacional de Colombia

mayo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones en Colombia - EFE
La directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia habló en NTN24 sobre los riesgos de violencia que hay en esta época electoral y sobre el presunto fraude que se podría presentar.

Colombia vive horas cruciales de cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, con tres candidatos marchando como los más opcionados: El senador Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia.

La violencia volvió a instalarse en el centro de la contienda presidencial colombiana. Según la misión de observación electoral, esta campaña ya deja 63 hechos violentos en 21 departamentos, entre amenazas, ataques, vandalización de sedes políticas y asesinatos de colaboradores de campaña.

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Todo esto en una elección marcada por el recuerdo del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, en 2025, y por las alertas sobre el avance de grupos armados ilegales en amplias zonas del país.

Según la Misión de Observación Electoral, 386 municipios del país presentan algún nivel de riesgo por factores de violencia, lo que equivale al 34,4% del territorio nacional, en rojo aparecen 139 municipios en riesgo extremo, mientras que 122 están en riesgo alto y otros 125 en riesgo medio.

Los departamentos del Cauca, en el suroccidente, y Antioquia, en el noroccidente, concentran el mayor número de alertas extremas, en estas regiones tienen presencia las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, grupos armados que siguen representando una amenaza para el normal desarrollo del proceso electoral.

Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, habló en La Tarde de NTN24 acerca de estos riesgos de violencia y sobre los rumores que hay de un presunto fraude electoral y aseveró que lo más preocupante, a parte de los temas de violencia, son “las narrativas y la polarización” que hay.

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“Estamos llegando en unas condiciones de seguridad y garantías democráticas muy diferentes a elecciones anteriores, Colombia siempre ha tenido riesgos con el tema de violencia, pero en este proceso electoral, creo que todos lo hemos sentido, hay una tensión importante por temas de desinformación. Además de los temas de violencia, tenemos los temas de las narrativas y la polarización que se han instalado de manera muy fuerte”, comentó la invitada.

Sobre las presuntas amenazas de fraude electoral, Barrios aseguró: “Es nuestra mayor preocupación, la desinformación que está circulando en redes sociales con audios y videos sin corroborar que hablan de fraude electoral. Este tipo de narrativas sin mayor sustento terminan generando mayor tensión en estas elecciones”.

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