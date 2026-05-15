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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Dibu Martínez

‘Dibu’ Martínez manoteó en la cabeza a su compañero de selección Mac Allister en partido entre Aston Villa y Liverpool

mayo 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Argentina - Foto: EFE
Selección Argentina - Foto: EFE
El portero argentino fue una de las grandes figuras en el triunfo del Aston Villa ante el Liverpool por la penúltima jornada de la liga inglesa.

El guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue protagonista este viernes en el vibrante encuentro de la Premier League entre Aston Villa y Liverpool en la disputa por un cupo a la Champions League del próximo año.

El portero campeón del mundo con Argentina se enfrentó a su compañero en la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, mediocampista del equipo de Anfield.

No obstante, el compañerismo quedó a un lado y así lo dejaron ver en el enfrentamiento en el campo de juego de la penúltima fecha de la liga inglesa.

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Cuando transcurrían 30 minutos y el partido estaba empatado, el guardameta se enfrentó a su compañero en un tiro de esquina. Ambos se manotearon e incluso el ‘Dibu’ le propinó un manotazo en la cabeza en medio de la disputa.

Incluso, intercambiaron algunas palabras en medio de la rivalidad de ambos.

Finalmente, el encuentro terminó 4 a 2 a favor del Aston Villa, lo que lo deja en la cuarta posición de la Premier League con 62 puntos, mientras que los Reds ocupan la quinta posición con 59.

Con este resultado, el Villa aseguró cupo a la Champions League del próximo año, mientras que el Liverpool tendrá que esperar a que el Bournemouth, en la sexta posición, no gane su partido de este fin de semana ante el Manchester City.

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En la última jornada, el Aston Villa visitará al Manchester City y el Liverpool recibirá al Brentford.

Así las cosas, el equipo del ‘Dibu’ Martínez será juez en el título de la Premier League que disputan Arsenal y el City.

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