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Jueves, 14 de mayo de 2026
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On the Road

Jorge Barón revela la fórmula que lo llevó al éxito en la televisión colombiana: “trabajo, ahorro y oportunidades”

mayo 14, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
“Yo les digo les voy a dar ‘la patadita de la buena suerte’, pero usted tiene que ponerle fe para que pueda lograr y alcanzar lo que desea”, explicó Barón.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el icónico Jorge Barón, relata cómo se convirtió en una figura fundamental en la historia televisión colombiana y la clave para alcanzar todas sus metas y sueños.

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“Todos debemos tener en cuenta, primero, el trabajo, segundo, el ahorro y tercero las oportunidades que siempre se presentan, la mayoría de las veces siempre surgen de una oportunidad”, explicó el presentador colombiano de 77 años.

Añadió, que ante las palabras negativas, “siempre salen esas frases que no son buenas, porque no le dan a la gente posibilidades de surgir, siempre el negativismo, uno tiene que ser positivo en la vida”

Explicó que, para cada sueño, “hay que fijar metas, objetivos cortos en la vida, no muy largos, uno fija un objetivo: llegar a este punto, cuando uno llega entonces se fija otra meta y así va escalando, esa escalera es larga, pero poco a poco”, se va alcanzando.

En su icónico programa y con la frase enganchadora, “yo les digo les voy a dar ‘la patadita de la buena suerte’, pero usted tiene que ponerle fe para que pueda lograr y alcanzar lo que desea”, explicó Barón.

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Finalmente, con más de 60 años de trayectoria, resaltó que “en esa pantallita visualizadora que todos tenemos, nos veamos triunfantes (…), al que sea siempre hay que mostrarlo de una manera diferente, hay que ser positivos”.

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