"Quedarse tan cerca de la meta siempre es doloroso": el emotivo mensaje de Luis Díaz tras no alcanzar la final de la Champions con el Bayern Múnich

Tras la amarga derrota del Bayern Múnich en la semifinal de la UEFA Champions League, ante el Paris Saint-Germain, con un global de 6 a 4 en contra del conjunto bávaro, el futbolista colombiano Luis Díaz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, lleno de nostalgia por no haber alcanzado la gran final del fútbol europeo.

"Quedarse tan cerca de la meta siempre es doloroso y muy difícil de aceptar. Trabajamos mucho para llegar a la final, pero no lo conseguimos", dice el mensaje de Luchito, publicado en su red social de Instagram.

En la publicación del jugador acompañado por un carrusel de imágenes del encuentro contra el equipo francés, el extremo cafetero manifestó que, pese a la amarga derrota que los dejaron eliminados de la gran final de la Liga de Campeones, el equipo volverá a intentarlo en la siguiente temporada, hasta que el anhelo del título deja de ser un sueño y se haga realidad.

“Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. ¡Y no dejaremos de intentarlo hasta lograrlo!”, señaló.

A pesar del amargo momento que viven los dirigidos por Vincent Kompany, Luis Díaz dejó ver que el equipo aún tiene la oportunidad de darle un nuevo título a los hinchas del 'Gigante de Baviera' antes de que termine la temporada.

Pues aún les queda el juego de la gran final de la Copa de Alemania, la cual disputarán el próximo 23 de mayo ante el Stuttgart, en el Allianz Arena.

"Ahora, es momento de centrarnos en nuestros objetivos inmediatos. Todavía hay un trofeo por ganar. Lucharemos por él con todas nuestras fuerzas", sentenció el futbolista colombiano.

No es para menos la tristeza del Lucho Díaz, quien, pese a un gran rendimiento con los bávaros, nuevamente ve cómo se desvanece el título de la 'orejona'. La primera vez que el extremo cafetero estuvo cerca de alcanzar este trofeo fue en la temporada 2021/2022 en la gran final ante el Real Madrid, que se quedó con el triunfo 1 a 0.

Estos son los números de Luis Díaz con el Bayern

Desde su arribo en julio de 2025 al 'Gigante de Baviera', el guajiro ha disputado un total de 48 encuentros con el conjunto alemán, con el cual ha tenido la oportunidad de marcar 26 tantos y ha hecho 17 asistencias, en las diferentes competencias que ha enfrentado el club durante la temporada vigente.

Además, cuenta con el título de la Supercopa alemana y, además, su equipo se proclamó campeón de manera anticipada de la actual edición de la Bundesliga.

Asimismo, su promedio ha sido calificado por el portal de datos y estadísticas deportivas con un 7.33.