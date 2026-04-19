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Domingo, 19 de abril de 2026
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Daniela Ospina

Así fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Medellín: la pareja transmitió en vivo la ceremonia

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Gabriel Coronel y Daniela Ospina
Gabriel Coronel y Daniela Ospina
La transmisión inició minutos antes de que empezara la ceremonia y dejó ver un festejo íntimo, con una estética elegante.

La modelo y empresaria colombiana Daniela Ospina, hermana del arquero de la selección Colombia David Ospina, y el cantante venezolano Gabriel Coronel, se casaron este sábado, 18 de abril en Medellín.

La pareja transmitió en vivo su ceremonia de matrimonio a través de redes sociales, permitiendo que miles de personas fueran testigos de su unión en tiempo real.

La transmisión inició minutos antes de que empezara la ceremonia y dejó ver un festejo íntimo, con una estética elegante.

Daniela Ospina llevó dos atuendos nupciales, un vestido de cola larga tipo pato y un conjunto de pantalón combinado con un sombrero blanco estilo vaquero. Ambos diseños generaron bastante conversación en redes, donde varios resaltaron la naturalidad con la que la empresaria encaró esta nueva etapa.

Gabriel Coronel, por su parte, también lució dos cambios, uno de ellos igualmente con sombrero vaquero.

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Durante la transmisión se escucharon los votos, el momento más emotivo de la ceremonia. Daniela y Gabriel se dirigieron palabras de agradecimiento y reafirmaron su compromiso, destacando el amor, el respeto y el propósito de construir una familia.

La audiencia reaccionó al instante y los comentarios en directo se llenaron de felicitaciones y buenos deseos.

La transmisión generó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores. “La novia más guapa”, “sé siempre muy feliz”, “Amo este amor bonito”, entre otros.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio por lo civil en febrero del 2024 en Medellín, la ciudad natal de Daniela Ospina, pero ahora lo hicieron por la iglesia en una ceremonia religiosa.

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