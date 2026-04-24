NTN24
Viernes, 24 de abril de 2026
Viernes, 24 de abril de 2026
estrecho de Ormuz

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

abril 24, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La siembra de minas marítimas por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz no solo amenaza el comercio global, sino que podría configurar crímenes de guerra y un grave daño ambiental, según el abogado Juan Carlos Gutiérrez, experto en derecho internacional.

La instalación de minas marítimas atribuida al régimen de Irán no solo representa una amenaza militar, sino una violación directa al derecho internacional, de acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas.

“El solo hecho de restringir el tránsito en un estrecho internacional mediante minas es una flagrante violación al derecho internacional”, afirmó el jurista, al recordar que la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar protege la libre navegación, incluso en contextos de tensión.

o

"Si una de estas minas impacta una embarcación civil, estaríamos frente a un crimen de guerra contemplado en el Estatuto de Roma”, explicó, en referencia a posibles violaciones a los Convenios de Ginebra y La Haya.

Pero el impacto no sería únicamente jurídico o militar, “El daño no solo sería un crimen en términos de guerra, sino un desastre ambiental de proporciones mayores”, alertó Gutiérrez.

Entre los efectos más críticos están las ondas de choque que pueden matar o desorientar a especies como delfines y ballenas, la destrucción del lecho marino y la contaminación química que puede ingresar a la cadena alimenticia.

Además, una eventual explosión que afecte a un buque petrolero podría desencadenar un derrame de gran escala, contaminando ecosistemas marinos clave y afectando gravemente la biodiversidad.

Temas relacionados:

estrecho de Ormuz

Medio Oriente

Irán

Buques iraníes

Irán - EEUU

Biodiversidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quebraría el sistema financiero": experto alerta sobre consecuencias en medio de ataques al régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Contaminación Aire - Foto Canva
Contaminación

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Un hombre fue detenido en Massachusetts por amenazar de muerte a Trump en redes sociales; podría enfrentar una pena de cinco años de prisión

Estrecho de Ormuz - CGRI
estrecho de Ormuz

Aterrador: Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció “rutas alternativas” para buques que transiten por el estrecho de Ormuz sin caer en las “minas marinas”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Contaminación Aire - Foto Canva
Contaminación

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

César Farías, entrenador venezolano del Barcelona de Ecuador - Foto: EFE
César Farías

El venezolano César Farías estalló ante supuestos insultos xenófobos que recibió dirigiendo en Ecuador: "Me menosprecian por mi nacionalidad y no lo permito"

Selección Colombia Sub-17 - Foto: EFE
Selección Colombia

Con goleada, Colombia vence a Brasil y avanza a la final del Campeonato Sudamericano Sub-17

'La Casa de los Espíritus' - Foto Prime Video
Series

Bestseller de escritora sudamericana será adaptado en ambiciosa producción que estrenará Prime Video a finales de abril: este es el tráiler

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Un hombre fue detenido en Massachusetts por amenazar de muerte a Trump en redes sociales; podría enfrentar una pena de cinco años de prisión

Estrecho de Ormuz - CGRI
estrecho de Ormuz

Aterrador: Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció “rutas alternativas” para buques que transiten por el estrecho de Ormuz sin caer en las “minas marinas”

Astronautas de la Misión Artemis II - Créditos NASA
Nasa

Esta es la lista oficial de canciones con la que la NASA ha despertado a la misión Artemis II en su viaje a la Luna

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre