Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

La instalación de minas marítimas atribuida al régimen de Irán no solo representa una amenaza militar, sino una violación directa al derecho internacional, de acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas.

“El solo hecho de restringir el tránsito en un estrecho internacional mediante minas es una flagrante violación al derecho internacional”, afirmó el jurista, al recordar que la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar protege la libre navegación, incluso en contextos de tensión.

"Si una de estas minas impacta una embarcación civil, estaríamos frente a un crimen de guerra contemplado en el Estatuto de Roma”, explicó, en referencia a posibles violaciones a los Convenios de Ginebra y La Haya.

Pero el impacto no sería únicamente jurídico o militar, “El daño no solo sería un crimen en términos de guerra, sino un desastre ambiental de proporciones mayores”, alertó Gutiérrez.

Entre los efectos más críticos están las ondas de choque que pueden matar o desorientar a especies como delfines y ballenas, la destrucción del lecho marino y la contaminación química que puede ingresar a la cadena alimenticia.

Además, una eventual explosión que afecte a un buque petrolero podría desencadenar un derrame de gran escala, contaminando ecosistemas marinos clave y afectando gravemente la biodiversidad.