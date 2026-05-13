NTN24
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Dictadura en Venezuela

"Aunque te camufles, pagarás": venezolanos reaccionan en redes a nuevo 'look' de Vladimir Padrino López, exministro de Defensa de la dictadura

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Sobre Padrino López pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

Recientemente, muchos venezolanos han reaccionado en redes sociales al nuevo look de Vladimir Padrino López, exministro de Defensa de la dictadura chavista-madurista.

o

"Aunque te camufles, pagarás"; "Tus manos están manchadas de sangre, tarde o temprano la justicia te va a alcanzar"; "Prohibido olvidar, ya te tienen fichado joyita, todos saben lo que hiciste en el Cartel de los Soles", son algunos de los mensajes recogidos en la red social Instagram.

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

o

Hace un mes, en sus redes sociales, el sancionado militar del régimen venezolano dejó un indignante mensaje sobre su designación como nuevo ministro de Agricultura, días después de que Delcy Rodríguez lo destituyera de su cargo en el Ministerio de Defensa.

"Dejo el fusil y tomo el arado, tal como lo expresaba el Gran Mariscal de Ayacucho: ‘lo mejor que puede hacer un soldado, después de defender a su país, es cultivar la tierra’", escribió, argumentando que "es la misma causa, defendida desde un frente distinto".

Fue el pasado 18 de marzo que Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

El más buscado por Estados Unidos después de Diosdado Cabello, cabe recapitular, mantiene su estatus como fugitivo de la justicia de la unión americana, enfrentando graves cargos.

o

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Régimen

Vladimir Padrino

cambio de look

Crisis en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Ya no es buscar vías de mejoramiento, ya abiertamente es un cambio de sistema": expertos en NTN24 analizan la postura de Trump sobre Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me tenían secuestrado el cuerpo, pero no el espíritu": exprisionero político relata su cautiverio y exige elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El sistema represivo en Venezuela sigue intacto": directora de Human Rights Watch sobre ley de amnistía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Delcy Rodríguez responde a propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"No habla de llevar la democracia ni de mejorar el estándar de vida del pueblo venezolano": Rafael Peñalver sobre propuesta de Trump para que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE. UU.

Olmedo López y Gustavo Petro - AFP
Colombia

¿Cómo avanza el escándalo de la UNGRD en Colombia que salpica a exministros y altos funcionarios del gobierno Petro?

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Clan del Golfo, Gustavo Petro - AFP
Clan del Golfo

Fiscalía de Colombia se negó a suspender órdenes de captura contra jefes del Clan del Golfo tras pedido de Petro

Más de Actualidad

Ver más
Nahuel Gallo, gendarme argentino / Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Dictadura en Venezuela

"Yo era un preso político de Diosdado Cabello; el régimen sigue estando ahí, siguen torturando, siguen haciendo lo que quieren": Nahuel Gallo, gendarme argentino

Entrenamiento militar | Foto AFP
Fuerzas Militares

Arranca ‘Tormenta de Primavera’, el mayor ejercicio de la OTAN con 12.000 soldados en frontera con Rusia

Miguel Díaz Canel y Donald Trump / FOTO: EFE
Intervención militar

“Lo único que puede ayudar al pueblo cubano a darle un empujón fuera del poder al régimen es que venga alguien de afuera y nos ayude”: analista

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nahuel Gallo, gendarme argentino / Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Dictadura en Venezuela

"Yo era un preso político de Diosdado Cabello; el régimen sigue estando ahí, siguen torturando, siguen haciendo lo que quieren": Nahuel Gallo, gendarme argentino

Luis Enrique Martínez, exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
Champions League

"Para mí es un partido trampa": Luis Enrique en la previa del Liverpool vs. PSG en Anfield

Entrenamiento militar | Foto AFP
Fuerzas Militares

Arranca ‘Tormenta de Primavera’, el mayor ejercicio de la OTAN con 12.000 soldados en frontera con Rusia

Amazon Leo, conectividad satelital de Amazon - AFP
Amazon

Amazon anuncia la compra de operador de satélites para reforzar su competencia con Starlink de Elon Musk

Miguel Díaz Canel y Donald Trump / FOTO: EFE
Intervención militar

“Lo único que puede ayudar al pueblo cubano a darle un empujón fuera del poder al régimen es que venga alguien de afuera y nos ayude”: analista

Tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos, deja al menos ocho niños muertos - AFP
Estados Unidos

Tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos, deja al menos ocho niños muertos

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Pakistán

Irán dice que mantiene contactos con EE. UU. a través de Pakistán luego de que Trump sugiriera nueva negociación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre