"Aunque te camufles, pagarás": venezolanos reaccionan en redes a nuevo 'look' de Vladimir Padrino López, exministro de Defensa de la dictadura

Recientemente, muchos venezolanos han reaccionado en redes sociales al nuevo look de Vladimir Padrino López, exministro de Defensa de la dictadura chavista-madurista.

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"Aunque te camufles, pagarás"; "Tus manos están manchadas de sangre, tarde o temprano la justicia te va a alcanzar"; "Prohibido olvidar, ya te tienen fichado joyita, todos saben lo que hiciste en el Cartel de los Soles", son algunos de los mensajes recogidos en la red social Instagram.

Padrino López ha adoptado ahora una nueva imagen de "jefe campesino" tras dejar el Ministerio de Defensa y ser designado como ministro de Agricultura Productiva y Tierras en abril de 2026.

Asimismo, este esbirro del régimen ha cambiado el uniforme militar por camisas más casuales y sombreros, siendo visto en eventos con indumentaria del campo.

Sobre Padrino López, recordemos, pesan diversas acusaciones a escala nacional e internacional, especialmente relacionadas con su papel en la dictadura de Nicolás Maduro y la crisis venezolana.

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Hace un mes, en sus redes sociales, el sancionado militar del régimen venezolano dejó un indignante mensaje sobre su designación como nuevo ministro de Agricultura, días después de que Delcy Rodríguez lo destituyera de su cargo en el Ministerio de Defensa.

"Dejo el fusil y tomo el arado, tal como lo expresaba el Gran Mariscal de Ayacucho: ‘lo mejor que puede hacer un soldado, después de defender a su país, es cultivar la tierra’", escribió, argumentando que "es la misma causa, defendida desde un frente distinto".

Fue el pasado 18 de marzo que Delcy Rodríguez anunció la salida de Padrino López del ministerio de Defensa, cartera que lideraba desde el 24 de octubre de 2014.

La salida del militar de dicho cargo fue una de las movidas más relevantes de Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

El más buscado por Estados Unidos después de Diosdado Cabello, cabe recapitular, mantiene su estatus como fugitivo de la justicia de la unión americana, enfrentando graves cargos.

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En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.