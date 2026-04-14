NTN24
Martes, 14 de abril de 2026
Martes, 14 de abril de 2026
Argentina

¿Es este el blooper número 1 en lo que va de 2026?: la insólita jugada de cara al gol que no pudo concretar un futbolista de la primera división de Argentina

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido entre Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba / Cancha de fútbol - Fotos: X / Pexels
Partido entre Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba / Cancha de fútbol - Fotos: X / Pexels
Al intentar definir con la zurda, el jugador puso mal el pie y la pelota salió desviada hacia la línea de fondo.

El pasado lunes 13 de abril, en la jornada número 14 del torneo apertura del fútbol argentino, Vélez y Central Córdoba protagonizaron un comentado duelo.

o

Fue en el Estadio José Amalfitani que una jugada del jugador Dilan Godoy fue catalogada por diferentes medios de comunicación, así como por diferentes amantes del deporte rey en redes sociales como "uno de los bloopers e insólitos goles errados más increíbles del Torneo Apertura 2026".

La jugada más viral ocurrió tras un centro de Diego Valdés, el cual Godoy no pudo materializar de manera insólita.

o

Específicamente, Godoy quedó solo frente al arco, sin arquero. La tarea era fácil: solo tenía que empujarla.

Sin embargo, al intentar definir con la zurda puso mal el pie y la pelota salió desviada hacia la línea de fondo.

Seguidamente, el propio Godoy se dejó ver totalmente decepcionado de sí mismo, llevándose las manos a la cabeza en señal de incredulidad.

Aunque su equipo ganó el encuentro (1 Vélez, 0 Central Córdoba), el futbolista admitió: "Puse el pie mal y le pegué con el talón".

Vélez Sarsfield logró imponerse 1-0 con gol de Joaquín García, victoria que le permitió recuperar el liderazgo del Grupo A en la Liga Profesional.

o

¿Qué son los bloopers?

Son errores, equivocaciones o fallos embarazosos e involuntarios que ocurren durante la filmación de una película, programa de televisión o transmisión de alguna disciplina deportiva.

Temas relacionados:

Argentina

Fútbol

Video

Situación

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preocupación en Colombia por amenazas directas a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El ejército del Líbano tiene 68 mil hombres, Hezbolá tiene 130 mil milicianos": experto sobre el nivel de amenaza que busca resolver el gobierno libanés ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio lidera el inicio de históricas conversaciones entre Israel y Líbano en Washington

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Exprisionero político del régimen cubano tras primeras horas de recuperar su libertad
Cuba

Testimonio impactante: "Estoy un poquito flaco, pero vivo", exprisionero político del régimen cubano tras primeras horas de recuperar su libertad

Marco Rubio lidera negociaciones entre Israel y el Líbano - Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio lidera el inicio de históricas conversaciones entre Israel y Líbano en Washington

El estrecho de Ormuz - AFP
Medio Oriente

El impactante mensaje que EEUU envió a capitanes de los buques varados en el estrecho de Ormuz tras bloqueo al régimen iraní

María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

Así será el encuentro programado en España entre María Corina Machado y ciudadanos venezolanos

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Cuba

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Más de Deportes

Ver más
Selección de Irán - Foto: EFE
Mundial 2026

La Confederación Asiática insiste en que la selección de Irán jugará el Mundial 2026 pese a advertencias de Trump

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Revelan que James Rodríguez "ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica" después del partido frente a Francia

Jugadores de la selección de Brasil: Fred, Marcelo, Neymar y Oscar | Foto: EFE
Futbolistas

Mundialista con Brasil anunció su retiro del fútbol profesional por un problema cardiaco: "quería jugar más, pero lamentablemente esto sucedió"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Trofeo Copa del Mundo - Foto EFE
FIFA

Escándalo luego de que se conociera que la primera categoría de entradas para el Mundial de la FIFA supera los 4.000 dólares por asiento

Selección de Irán - Foto: EFE
Mundial 2026

La Confederación Asiática insiste en que la selección de Irán jugará el Mundial 2026 pese a advertencias de Trump

Javier Milei - AFP
Argentina

"Una actualización de la Guerra Fría del Siglo XX": analista sobre presunta campaña de manipulación mediática de Rusia en Argentina

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Revelan que James Rodríguez "ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica" después del partido frente a Francia

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Jugadores de la selección de Brasil: Fred, Marcelo, Neymar y Oscar | Foto: EFE
Futbolistas

Mundialista con Brasil anunció su retiro del fútbol profesional por un problema cardiaco: "quería jugar más, pero lamentablemente esto sucedió"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre