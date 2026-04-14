¿Es este el blooper número 1 en lo que va de 2026?: la insólita jugada de cara al gol que no pudo concretar un futbolista de la primera división de Argentina

El pasado lunes 13 de abril, en la jornada número 14 del torneo apertura del fútbol argentino, Vélez y Central Córdoba protagonizaron un comentado duelo.

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Fue en el Estadio José Amalfitani que una jugada del jugador Dilan Godoy fue catalogada por diferentes medios de comunicación, así como por diferentes amantes del deporte rey en redes sociales como "uno de los bloopers e insólitos goles errados más increíbles del Torneo Apertura 2026".

La jugada más viral ocurrió tras un centro de Diego Valdés, el cual Godoy no pudo materializar de manera insólita.

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Específicamente, Godoy quedó solo frente al arco, sin arquero. La tarea era fácil: solo tenía que empujarla.

Sin embargo, al intentar definir con la zurda puso mal el pie y la pelota salió desviada hacia la línea de fondo.

Seguidamente, el propio Godoy se dejó ver totalmente decepcionado de sí mismo, llevándose las manos a la cabeza en señal de incredulidad.

Aunque su equipo ganó el encuentro (1 Vélez, 0 Central Córdoba), el futbolista admitió: "Puse el pie mal y le pegué con el talón".

Vélez Sarsfield logró imponerse 1-0 con gol de Joaquín García, victoria que le permitió recuperar el liderazgo del Grupo A en la Liga Profesional.

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¿Qué son los bloopers?

Son errores, equivocaciones o fallos embarazosos e involuntarios que ocurren durante la filmación de una película, programa de televisión o transmisión de alguna disciplina deportiva.