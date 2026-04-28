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Martes, 28 de abril de 2026
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Ejercicios militares

País latinoamericano adelanta ejercicios militares junto al portaaviones Nimitz de EE. UU.

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Helicópteros Sea King, en el portaaviones USS “Nimitz” - Foto tomada de Instagram @armadaargentinaof
Helicópteros Sea King, en el portaaviones USS “Nimitz” - Foto tomada de Instagram @armadaargentinaof
Los entrenamientos que adelantan ambos países en aguas argentinas se dan en el marco de los “ejercicios de paso”, mejor conocidos como PASSEX.

Este martes en el Atlántico Sur, la Armada Argentina dio inicio a maniobras militares junto a las fuerzas militares de los Estados Unidos, que desplegó su portaaviones Nimitz, según la información compartida por el Ministerio de Defensa de la nación sudamericana.

De acuerdo, con esta cartera, los trabajos y entrenamientos que adelantan ambos países en aguas argentinas se dan en el marco de los “ejercicios de paso”, mejor conocidos como PASSEX, por medio del cual buscan fortalecer su alianza y su cooperación.

En ese sentido, helicópteros pertenecientes a la Armada Argentina ya comenzaron a operar desde este portaviones norteamericano, según informó el Ministerio de Defensa.

“Helicópteros Sea King, pertenecientes a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina, y aviones F-18 de la Armada o Marina de Guerra de los Estados Unidos comenzaron a operar con el portaaviones USS ‘Nimitz', en el marco del ejercicio Passex 2026 en el Mar Argentino”, expresó Mindefensa este martes, por medio de su red social de Instagram.

Estos trabajos de cooperación se extenderán hasta este jueves; se desarrollan en la zona económica exclusiva argentina con motivo del paso del USS Nimitz y el destructor USS Gridley, según lo dispuesto por decreto por el presidente Javier Milei.

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Cabe resaltar que estos entrenamientos se realizan en el marco de Passex 2026, un ejercicio que se realiza con ocasión del paso de una unidad de guerra extranjera por el litoral marítimo argentino.

También cabe resaltar que el gobierno de Milei autorizó el ingreso a territorio argentino de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para el ejercicio conjunto 'Daga Atlántica', un adiestramiento que dio inicio el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio, según el cronograma anunciado.

Estos entrenamientos comprenderán la base naval de Puerto Belgrano y la VII Brigada Aérea de Moreno, ambas en la provincia de Buenos Aires, y la guarnición militar Córdoba, en la provincia homónima en el centro del país.

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