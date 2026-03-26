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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Jefe del Comando Central lanzó dura advertencia tras la muerte del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Alireza Tangsiri - AFP
Alireza Tangsiri - AFP
Israel confirmó el abatimiento del almirante Alireza Tangsiri durante un ataque aéreo del Ejército.

El Comando Central de Estados Unidos, al mando del almirante Brad Cooper, aseguró que la muerte del jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní hace que la región sea "más segura".

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Este jueves, Israel confirmó el abatimiento del almirante Alireza Tangsiri durante un ataque aéreo del Ejército. El hombre era señalado como el responsable directo del cierre del estrecho de Ormuz.

"Tangsiri comandó la CGRI durante ocho años, tiempo durante el cual la CGRI hostigó a miles de marineros mercantes inocentes, atacó cientos de buques con drones y misiles, y asesinó a innumerables civiles inocentes", precisó el Comando Central en un comunicado difundido por la plataforma de redes sociales X.

Según el Ejército de Estados Unidos, Tangsiri fue designado terrorista global por el Departamento del Tesoro en junio de 2019, y se le impusieron sanciones secundarias adicionales en 2024 relacionadas con el desarrollo de drones.

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En el comunicado, el almirante norteamericano Cooper advirtió que todos los iraníes que sirven en la Marina de los Guardianes de la Revolución deberían "abandonar sus puestos y regresar a sus hogares a fin de evitar cualquier riesgo adicional de heridas o muertes innecesarias".

Desde el inicio de la Operación Furia Épica, el pasado 28 de febrero, el 92% de los grandes buques de la Armada iraní han sido destruidos, según el Comando Central.

"Como resultado, la CGRI ha perdido por completo su capacidad de proyectar poder en Oriente Medio y en todo el mundo. Ahora, con la pérdida de su líder de larga trayectoria, la CGRI se encuentra en un declive irreversible", concluyó el mando central militar.

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