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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Argentina

Tribunal de justicia argentino anula procesamiento de Alberto Fernández en la causa por presunta corrupción: esto se sabe

abril 29, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Alberto Fernández - Foto EFE
Alberto Fernández - Foto EFE
La causa sigue abierta y podría revisarse la situación del resto de los imputados, e incluso podría volver a incriminarse a Fernández, según medios locales.

Un alto tribunal de justicia de Argentina anuló este miércoles el procesamiento contra el expresidente Alberto Fernández en la causa por presunta corrupción en la contratación irregular de seguros para organismos públicos durante su gestión (2019-2023).

La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina después de la Corte Suprema, revocó por motivos procesales la resolución de un tribunal de apelaciones dictada en noviembre de 2025.

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En el fallo, el alto tribunal sustentó su decisión en que la cámara de apelaciones confirmó el procesamiento de Fernández pese a que el fiscal en la instancia había pedido que se "dictara la falta de mérito" por considerar "que no existían elementos de prueba suficientes".

Esto implica que no había una base acusatoria suficiente para avanzar penalmente.

La Cámara Federal de Casación también canceló dos medidas contra Fernández: un embargo por más de 14.600 millones de pesos argentinos (unos 10,3 millones de dólares), y la prohibición de salir del país.

Además de esta causa, el expresidente de 67 años aguarda su juicio por supuesta violencia de género contra su expareja, la periodista Fabiola Yáñez.

En la causa por los seguros, Fernández era investigado por el "delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión, pese a que podían hacerse de forma directa.

Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubría la aseguradora del estatal Banco Nación.

Además de Fernández, fueron procesados un amigo suyo y corredor de seguros, y su exsecretaria privada, María Cantero, entre otros.

Con la decisión de la Cámara Federal Penal del miércoles, la causa sigue abierta y podría revisarse la situación del resto de los imputados, e incluso podría volver a incriminarse a Fernández, según medios locales.

Durante el peritaje del teléfono de Cantero se conocieron testimonios e imágenes que derivaron en una denuncia por violencia de género que le hizo Yáñez.

Por esta otra causa, Fernández enfrentará un juicio oral por los delitos de "lesiones graves" y "amenazas coactivas".

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El expresidente ha negado cualquier violencia contra Yáñez, con quien mantuvo una relación de aproximadamente diez años y con quien tuvo un hijo nacido en 2022.

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