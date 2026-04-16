NTN24
Jueves, 16 de abril de 2026
Jueves, 16 de abril de 2026
Cuba

Jefe del régimen de Cuba asegura que una "agresión militar" de Estados Unidos a la isla es una posibilidad

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel - AFP
Miguel Díaz-Canel - AFP
Miguel Díaz-Canel señaló que "el momento es sumamente desafiante".

El jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este jueves 16 de abril durante un acto público que una "agresión militar" de Estados Unidos a la isla es una posibilidad.

En el marco del 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, Miguel Díaz-Canel señaló que su país está "listo" para afrontar una agresión militar de Washington dadas las recientes tensiones.

o

"El momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar", declaró en el evento desarrollado en el centro de La Habana.

Y añadió: "No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla".

Las declaraciones del jefe del régimen cubano ocurren, además, en momentos en los que Estados Unidos ejerce una importante presión tras la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro.

o

Y es que, desde el 3 de enero, fecha en la que cayó Maduro en una operación militar de EE. UU. en Caracas, se bloqueó todo suministro de hidrocarburos a la isla, aliada del régimen cubano.

"Se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica: el de Cuba como Estado fallido (…) Cuba no es un Estado fallido, es un Estado cercado", añadió Díaz-Canel en su discurso.

Pese a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un recrudecimiento de las tensiones, hay conversaciones en curso entre ambos países.

Temas relacionados:

Cuba

Régimen Castrista

Miguel Díaz-Canel

La Habana

Invasión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"A ver si me pueden salvar la vida": exprisionero político cubano, quien perdió en la cárcel 44 kilos, al conocer que Embajada de EE. UU. en La Habana evalúa darle visa humanitaria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez en Granada (EFE)
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez revela imágenes de primer viaje que hizo al extranjero tras captura de Maduro y pese a protestas en Venezuela: "Reafirmamos los históricos lazos de amistad"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen

Canciller del régimen de Irán descarta negociación con EE. UU. y afirma que "dialogar sería admitir la derrota"

Accidente aéreo en Putumayo - Foto: EFE
Fuerza Aérea de Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que aeronave que se accidentó el pasado 23 de marzo no tenía seguro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez en Granada (EFE)
Régimen venezolano

Delcy Rodríguez revela imágenes de primer viaje que hizo al extranjero tras captura de Maduro y pese a protestas en Venezuela: "Reafirmamos los históricos lazos de amistad"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen

Canciller del régimen de Irán descarta negociación con EE. UU. y afirma que "dialogar sería admitir la derrota"

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

Mbappé confirma sentirse bien de la rodilla pese a su mal diagnóstico y advirtió a la Selección Colombia de cara al amistoso que jugarán antes del Mundial: "No vamos allí de vacaciones"

Accidente aéreo en Putumayo - Foto: EFE
Fuerza Aérea de Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que aeronave que se accidentó el pasado 23 de marzo no tenía seguro

El ayatolá Alí Jamenei - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

“Irán lo que busca con este conflicto es desgastar tanto a Israel como a Estados Unidos”: analista tras un mes de la Operación Furia Épica

Misil de Irán | Foto AFP
Donald Trump

"Estos civiles son llevados a la fuerza, no son voluntarios": analista sobre uso de personas como escudos humanos en Irán tras ultimátum de Trump

Ismael Mayo Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

Capturaron a la hija de poderoso narcotraficante "Mayo" Zambada en México, pero fue liberada poco después

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre