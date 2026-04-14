Cayó Maduro, pero no el horror: denuncian condiciones infrahumanas de presos políticos en la región y exigen a EE. UU. acelerar la transición hacia la democracia en Venezuela

Pese a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos y a las advertencias de Donald Trump al régimen de Cuba, el horror que viven los presos políticos en la región no ha cesado.

Aunque el Gobierno Trump le ha estado dando una serie de instrucciones a Delcy Rodríguez, a cargo del régimen de Venezuela desde la captura de Maduro, estas han sido, en su mayoría, en materia económica, y aunque se trata de un tema importante para la reconstrucción del país, no pone fin a la represión.

Organizaciones de derechos humanos, familiares y algunos exprisioneros políticos que han sido excarcelados advierten que, además de quitarles la libertad sin razones legales reales, los regímenes los tienen en condiciones de desnutrición, falta de atención médica y otras brutales condiciones.

Cifras de organizaciones internacionales como Foro Penal y Prisoners Defenders documentan más de mil casos en Cuba y cientos en Venezuela. El grave deterioro físico de prisioneros como Alexander Díaz Rodríguez ha sido ampliamente denunciado por defensores de derechos humanos.

Desde Venezuela, el exprisionero político Freddy Superlano, coordinador político de Voluntad Popular, habló en La Noche de NTN24 sobre los 18 meses que permaneció secuestrado por el régimen e hizo un llamado a la administración del presidente Trump.

"Nuestro mensaje es muy claro, por supuesto que los venezolanos estamos muy agradecidos por lo que pasó el 3 de enero (…) pero todavía en Venezuela no se respira aire de libertad más allá de que hayan salido algunos presos políticos", indicó Superlano.

En Washington, el analista y consultor demócrata, y portavoz del expresidente Barack Obama, Federico de Jesús, se refirió al rol de Estados Unidos en la situación actual de la región y el debate sobre la necesidad de incrementar la presión internacional para poner fin a la represión.

"Estén o no de acuerdo (los demócratas) con remover a Maduro del poder, la realidad es que hay una vicepresidente de un régimen autocrático, de un partido que se robó las elecciones", mencionó el analista.

Para de Jesús, "si esto se hace no para robarse el petróleo de Venezuela como ha hecho Estados Unidos para revenderlo y quedarse con una comisión, sino en realidad es por los derechos humanos y la democracia, habría entonces una presión explícita de Washington exigiendo que haya elecciones en este país".