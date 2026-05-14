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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Selección Colombia

Estos son los 55 futbolistas de la selección Colombia que integran lista de la que saldrán convocados al Mundial 2026: Juan Cuadrado incluido y Rodallega afuera

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: EFE
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: EFE
En la lista fue incluido el joven delantero Néiser Villarreal. El equipo también incluye a figuras como James Rodríguez y Luis Díaz.

El director técnico de la selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, publicó este jueves la lista de 55 jugadores que integran la lista de la que saldrán los convocados para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la lista fue incluido el joven delantero Néiser Villarreal y el veterano Juan Cuadrado.

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El equipo también incluye a figuras de vieja data como James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz y David Ospina.

También hacen parte de la convocatoria Luis Suárez, Camilo Vargas, Santiago Arias y Wilmar Barrios.

A Lorenzo se le pasó nombrar a Richard Ríos, pero sí hace parte de la lista para tranquilidad de sus seguidores.

En el grupo no fue incluido el delantero del Santa Fe Hugo Rodallega pese a recientes pedidos de la hinchada y periodistas. El que sí fue llamada es el histórico arquero del Santa Fe Andrés Mosquera Marmolejo.

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