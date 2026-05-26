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Martes, 26 de mayo de 2026
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Cuba

Gobernadora de Puerto Rico dice que "vamos a tener" una guerra "con Cuba la próxima semana"

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Gaby Perozo, presidente de América Hispana, y Cristy Ramírez, periodista y analista política, analizaron las declaraciones de González-Colón.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, afirmó en una enigmática declaración y en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen instalado en La Habana que la próxima semana habrá una guerra con Cuba.

“Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, con Rusia. Teníamos una guerra hasta hace unos días con Venezuela y vamos a tener una con Cuba la próxima semana”, afirmó la gobernadora.

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Gaby Perozo, presidente de América Hispana, y Cristy Ramírez, periodista y analista política, analizaron las declaraciones de González-Colón en el programa Club de Prensa.

“Le llegó la hora a la dictadura”, expresó Perozo al analizar el pronunciamiento de la gobernadora de Puerto Rico.

Para Perozo en caso de darse una guerra para derrocar a la dictadura en La Habana “el pueblo cubano lo va a agradecer mucho”. “No veremos botas en el terreno”, consideró y mencionó que podría darse, como en Venezuela, una operación quirúrgica.

Cristy Ramírez, por su parte, consideró que no es posible que la gobernadora maneje ese tipo de información tan sensible.

“No creo que maneje ese tipo de información, quienes tienen esa información no lo dirían de esa manera”, precisó.

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