Figura europea se perdería los dos primeros encuentros del Mundial 2026 por lesión: solo enfrentaría en fase de grupos a selección sudamericana

A pocos días del Mundial 2026, hay varias figuras que podrían perderse algunos partidos de la fase de grupos por lesiones recientes.

Los preparativos de España para el Mundial se han visto empañados por problemas físicos, incluido el del extremo estrella Lamine Yamal.

Según los informes, Yamal, jugador del Barcelona, podría perderse los dos primeros partidos de España contra Cabo Verde y Arabia Saudí, ambos debutantes en el torneo, debido a la lesión en los isquiotibiales que sufrió en abril.

El joven de 18 años no es la única preocupación por lesiones para Luis de la Fuente, ya que varios de los miembros clave de su plantilla campeona de la Eurocopa 2024 están sufriendo temporadas interrumpidas.

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Rodri, que ganó el Balón de Oro tras el éxito de España en Alemania hace dos años, no ha conseguido recuperar su mejor nivel desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla en septiembre de 2024.

Mikel Merino, del Arsenal, y Nico Williams, extremo del Athletic de Bilbao, también han sido incluidos por De la Fuente a pesar de haberse perdido la mayor parte de 2026 con sus respectivos clubes.

Aun así, se espera que La Roja avance sin problemas a las fases eliminatorias, con el objetivo de seguir los pasos de los únicos campeones mundiales españoles anteriores, que tras ganar la Eurocopa en 2008, consiguieron la victoria en el escenario mundial dos años después en Sudáfrica.

"Esta generación de jugadores, esta plantilla, va a dar mucha alegría. De hecho, ya está dando alegría a España", dijo De La Fuente.

“¿Nos sentimos favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. ¿Esto no garantiza nada? Sí”, detalló.

"Hay otros países al mismo nivel que nosotros. No superiores, sino diferentes”, agregó.

Asegurar el primer puesto del grupo es vital para las posibilidades de éxito de España, ya que el segundo clasificado probablemente se enfrentará a la vigente campeona, Argentina, en dieciseisavos de final.