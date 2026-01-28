¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Brett Bruen, ex asesor en asuntos globales de la Casa Blanca, analizó en NTN24 la comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Senado por la situación en Venezuela.

Y es que el jefe de la diplomacia de la Administración del presidente Donald Trump acudió este miércoles 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores para informar sobre los pasos a seguir en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero, mediante una operación militar estadounidense.

Según Bruen, “Venezuela va perdiendo un poco la prioridad” por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que se cuestionó sobre el tipo de transición que tendría el país latinoamericano luego de ser capturado la principal cabeza del régimen chavista.

“Yo hoy no oí de la parte del secretario de Estado, Marco Rubio, un plan, una estrategia. Hay grandes líneas en términos de querer ahora tener un proceso de estabilización. Obviamente ya han comenzado con la venta de petróleo venezolano, pero ¿Cuándo vamos a tener elecciones? ¿Cuándo vamos a ver miembros de la oposición volviendo a Venezuela, tomando papeles?”, comentó.

Por otro lado, Bruen señaló que la prioridad para Trump fue el petróleo: “Él se enfocó en 'vamos a sacar el petróleo'. Y lo demás me parece por ahora una segunda prioridad”, dijo.