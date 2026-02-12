23 y 25 días en el cielo antártico: NASA recupera información inédita sobre las partículas procedentes del espacio exterior

La NASA concluyó su misión inédita de búsqueda de partículas procedentes del espacio exterior, denominados como neutrinos de ultraalta energía, gracias a sus globos de Espectrómetro General de Antipartículas (GAPS) y Carga útil para Observaciones de Ultraalta Energía (PUEO).

VEA TAMBIÉN China avanza su carrera hacia la Luna: este es el video del exitoso despliegue y el amerizaje vertical del cohete portador Long March-10 o

El aparato fue lanzado desde las instalaciones de la agencia, ubicadas cerca de la Estación McMurdo de la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. en la barrera de hielos Ross.

“GAPS es un experimento diseñado para detectar partículas de antimateria que entran en la atmósfera terrestre y ayudar a revelar el origen de la materia oscura, una forma invisible de materia que se estima constituye más del 80% de la materia total del universo”, explicó la NASA en su artículo.

A contraste, de “la carga útil PUEO está diseñada para detectar señales de neutrinos, partículas de alta energía que viajan por el universo sin perturbaciones, transportando información sobre eventos a miles de millones de años luz de distancia”.

De ese modo, la Carga útil para Observaciones de Ultraalta Energía (PUEO) voló un total de 23 días, 8 horas y 52 minutos, mientras que el Espectrómetro General de Antipartículas (GAPS), mantuvo su operación durante 25 días, 2 horas y 53 minutos antes de regresar al hielo.

Para iniciar la búsqueda de partículas, la NASA lanzó los globos al tiempo, y en su viaje transportaron radiobalizas llamadas HiCal, en apoyo a la misión del globo PUEO.

Cabe aclarar que la investigación se trabajó junto a la Universidad Chicago. La institución declaró que se recogieron algunos datos que “probablemente nos llevará un mes solo procesar los números en la computadora; es una cantidad enorme de datos”.

VEA TAMBIÉN "Absolutamente impresionante": la NASA difunde nuevas imágenes de las auroras verdes vistas desde el espacio o

Además, recalaron la importancia de la misión. “odiaríamos descubrir las partículas de mayor energía en el universo con PUEO, pero incluso si no encontramos ninguna, aún aprenderemos sobre cómo funcionan los lugares más energéticos de nuestro universo”, concluyó la universidad al equipo de prensa.

Finalmente, la misión hizo parte del programa de Pioneros en Astrofísica de la NASA, que promueve la ciencia astrofísica de alto impacto a un menor costo.