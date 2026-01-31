Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Después de la visita del presidente de Chile en El Salvador en la prisión del CECOT, el mandatario chileno y salvadoreño ofrecieron una rueda de prensa donde Bukele recibió cuestionamientos sobre presuntas violaciones de derechos humanos dentro del centro penitenciario CECOT.

VEA TAMBIÉN Presidente latinoamericano visitó la megacárcel de Bukele para “estudiar” su modelo o

Bukele empezó aclarando que él siempre ha “dicho que todos los seres humanos tenemos derechos, que son derechos innatos del humano, por eso se llaman derechos humanos, otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales y todos los tenemos”.

Explico que los derechos entran en cualquier rango: “Los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tiene los narcos, los tienen los pandilleros, los violadores, los tienen los que han masacrado, los tienen, tienen derechos humanos”.

Sin embargo, aseguró que “hay gente que dicen que no, yo creo que, si los tienen”, sin embargo, “me da repulsión, pero lo acepto, los tienen, pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos”.

En ese contexto, arremetió con las organizaciones de derechos humanos cuestionándolos y preguntando “por qué el enfoque siempre es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas, por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos”.

Explicó que “en El Salvador mataron a cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños (…) nadie vio por los derechos de ellos, ciento de miles de salvadoreños murieron, gente que no le estaba haciendo daño a nadie (…) y yo digo ellos tienen derechos humanos, si, si los tienen, pero y la mujer violada, asesinada...”

Finalmente, detalló su modelo de gobierno, el cual está enfocado en la gente que no ha cometido ningún delito: “nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada y luego claro vemos los derechos humanos de los asesinos”.