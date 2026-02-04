NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Telegram

Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Elon Musk, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y Pavel Durov, fundador de Telegram | Foto: AFP
Sánchez respondió a ambos con una cita adaptada de una expresión popular atribuida a "Don Quijote".

En las últimas horas se conoció que el gobierno español quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en el país, algo que ha generado controversia.

La medida buscaría evitar que los menores tengan acceso a un mundo de "pornografía" y "violencia", según informó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Este anuncio ha generado la furia de varios magnates relacionados con el mundo de las redes sociales, entre ellos el sudafricano Elon Musk, quien acusó a Sánchez ser un "tirano".

o

El dueño de Tesla y SpaceX comentó desde su cuenta en la red social de X: "Sucio Sanchez es un tirano y traidor al pueblo de España".

A esta indignación se unió el fundador de la empresa de mensajería Telegram, Pavel Durov, quien criticó los planes anunciados por el presidente del Gobierno español.

En un mensaje difundido en su plataforma, Durov calificó las iniciativas impulsadas por Sánchez como "regulaciones peligrosas" y alertó de que el objetivo declarado de proteger a los usuarios podría conducir de hecho a un modelo de "Estado de vigilancia".

El empresario cuestionó en primer lugar la propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años mediante sistemas obligatorios de verificación de edad, lo que obligaría a las plataformas a implantar controles estrictos, estableciendo "un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario", escribió.

Durov también expresó su preocupación por la posibilidad de imponer responsabilidad penal a los directivos de las plataformas si no retiran con rapidez contenidos considerados ilegales o perjudiciales, lo que empujará a "la sobrecensura" y al silencio de "disidencias políticas, periodismo y opiniones".

Sánchez respondió a ambos con una cita adaptada de una expresión popular atribuida a "Don Quijote" y que significa que las críticas son un signo de que se avanza en la buena dirección.

"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", escribió Sánchez en X.

Fuentes de la presidencia del Gobierno español resaltaron que Durov usó "su control" sobre Telegram "para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España" con "mentiras y ataques ilegítimos"

"Este hecho demuestra, por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil", añadieron estas fuentes.

Las iniciativas de Sánchez, presentadas el martes en un discurso en Dubái, se inscriben en un debate particularmente vivo en la Unión Europea sobre el control de las plataformas digitales.

Fuera de Europa, Australia se convirtió en diciembre en el primer país en prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, y otros países, como Portugal, Francia, Dinamarca y el Reino Unido estudian o tramitan restricciones similares.

Temas relacionados:

Telegram

Elon Musk

Pedro Sánchez

Redes sociales

Menores de edad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Actualidad

Ver más
Foto X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Con acciones militares en el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford, Estados Unidos confirma continuación de su Operación Lanza del Sur en el Caribe

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Diosdado Cabello | Foto EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Foto X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Con acciones militares en el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford, Estados Unidos confirma continuación de su Operación Lanza del Sur en el Caribe

Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Aseguran desde Europa que Cristiano Ronaldo está "dispuesto a recortar su enorme salario" para regresar a un club de su pasado y con el que fue figura

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Taipei 101 - Foto EFE
Asia

Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

Elon Musk - Foto AFP
SpaceX

Elon Musk asegura que las medidas tomadas para que este país dejara de usar Starlink de manera no autorizada "parecen haber funcionado"

Jugador de los Navegantes del Magallanes / Copa de la LVBP - Fotos de referencia: EFE / Instagram
Navegantes del Magallanes

¡Magallanes pa' todo el mundo!: la 'nave turca' consiguió su título 14 de la LVBP

Tenista número tres en el mundo, Alexander Zverev | Foto: AFP
Alexander Zverev

El fuerte descargo del número tres en el mundo por la asistencia médica que recibió Carlos Alcaraz en pleno partido del Abierto de Australia: "siempre están protegiendo a estos dos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre