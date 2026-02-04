Fundador de Telegram se unió a Elon Musk para cargar contra Pedro Sánchez por sus planes de prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España

En las últimas horas se conoció que el gobierno español quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en el país, algo que ha generado controversia.

La medida buscaría evitar que los menores tengan acceso a un mundo de "pornografía" y "violencia", según informó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Este anuncio ha generado la furia de varios magnates relacionados con el mundo de las redes sociales, entre ellos el sudafricano Elon Musk, quien acusó a Sánchez ser un "tirano".

El dueño de Tesla y SpaceX comentó desde su cuenta en la red social de X: "Sucio Sanchez es un tirano y traidor al pueblo de España".

A esta indignación se unió el fundador de la empresa de mensajería Telegram, Pavel Durov, quien criticó los planes anunciados por el presidente del Gobierno español.

En un mensaje difundido en su plataforma, Durov calificó las iniciativas impulsadas por Sánchez como "regulaciones peligrosas" y alertó de que el objetivo declarado de proteger a los usuarios podría conducir de hecho a un modelo de "Estado de vigilancia".

El empresario cuestionó en primer lugar la propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años mediante sistemas obligatorios de verificación de edad, lo que obligaría a las plataformas a implantar controles estrictos, estableciendo "un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario", escribió.

Durov también expresó su preocupación por la posibilidad de imponer responsabilidad penal a los directivos de las plataformas si no retiran con rapidez contenidos considerados ilegales o perjudiciales, lo que empujará a "la sobrecensura" y al silencio de "disidencias políticas, periodismo y opiniones".

Sánchez respondió a ambos con una cita adaptada de una expresión popular atribuida a "Don Quijote" y que significa que las críticas son un signo de que se avanza en la buena dirección.

"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", escribió Sánchez en X.

Fuentes de la presidencia del Gobierno español resaltaron que Durov usó "su control" sobre Telegram "para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España" con "mentiras y ataques ilegítimos"

"Este hecho demuestra, por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil", añadieron estas fuentes.

Las iniciativas de Sánchez, presentadas el martes en un discurso en Dubái, se inscriben en un debate particularmente vivo en la Unión Europea sobre el control de las plataformas digitales.

Fuera de Europa, Australia se convirtió en diciembre en el primer país en prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, y otros países, como Portugal, Francia, Dinamarca y el Reino Unido estudian o tramitan restricciones similares.