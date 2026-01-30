"Si estamos saliendo de ese lugar no es por una negociación, es gracias a una intervención militar": empresario peruano que permaneció preso en Venezuela por más de 300 días

En Venezuela, 65 extranjeros aún permanecen privados de la libertad, entre ellas se encuentra el ciudadano peruano.

Se trata de Marco Antonio Madrid, un ciudadano de nacionalidad peruana que se mudó a la ciudad de Valencia, en Venezuela, para poner en marcha un call center. Sin embargo, fue detenido en diciembre de 2024 por el régimen de Nicolás Maduro.

Recientemente fue excarcelado y posteriormente llevado a su país tras el anuncio por parte del régimen venezolano de la liberación de un número importante de presos políticos.

Precisamente Marco Antonio Madrid, el peruano retenido por el régimen, conversó con el programa La Tarde de NTN24, sobre su excarcelación y lo que vivió durante el tiempo que lo tuvieron preso.

Madrid contó que todo empezó porque le pidieron reconocer a un compañero español y que tras aceptar ir a reconocerlo: "empieza mi secuestro".

"Fue un 19 de diciembre en donde yo no sabía si mi esposa sabía si yo estaba muerto o no", agregó Madrid, quien también detalló que "los compañeros venezolanos intentaban animarme y me decían: 'que a los extranjeros los liberan rápido, no te preocupes. Los extranjeros no se quedan mucho tiempo aquí'"

"Yo intentaba calmarme porque yo pensaba que esto era pasajero", pero el 31 de diciembre lo llevaron tanto a él como a uno preso de Países Bajos, Rusia y a otros venezolanos al Rodeo 1.

"Nos desnudan y nos meten en las celdas del Rodeo 1 y de ahí unas tres semanas, aproximadamente un mes pasamos sin ver la luz del día", puntualizó.

Pero es en febrero de 2025 que los presos extranjeros, entre ellos él, se dieron cuenta de que "lo que estaban haciendo era utilizarnos para chantajear. Estaban chantajeando vidas humanas para sacar provecho de nuestros gobiernos".

Y añadió que "los maltratos no eran tan fuertes" para ellos como extranjeros, pero el más duro que se da en el Rodeo 1 es que "te meten un tubo por todos los orificios de todo tu cuerpo".

Sobre su excarcelación dijo que "yo he salido de un coma. Creo que tanto los compañeros como yo hemos detenido nuestra vida, hemos encapsulado el tiempo y hemos vuelto a nacer. Nos han destruido la vida sin repercusión alguna".

Y advirtió que no sabe si dar declaraciones lo pueden poner en riesgo, pero responsabiliza al régimen venezolano por si algo le llega a pasar.

El invitado finalizó contando que sobre las excarcelaciones que: "si estamos saliendo de ese lugar no es por una negociación o por el chantaje o la extorsión, es gracias por la intervención militar".