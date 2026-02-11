China avanza su carrera hacia la Luna: este es el video del exitoso despliegue y el amerizaje vertical del cohete portador Long March-10

Desde Medio Oriente China lanzó este miércoles a las 11:00 a.m. el vehículo superpesado Mengzhou a bordo del cohete Long March-10, aparatos diseñados para llevar a los humanos a la Luna.

Aunque en junio del 2025 ya se habían realizado pruebas, está última fue ejecutada para asegurar que los miembros de la tripulación puedan escapar posteriormente al despegue.

De acuerdo con el diario South China Morning Post, la nave despego del Centro de Lanzamiento de satélites de Wenchang, en la isla sureña de Hainan, con éxito concluyeron la prueba para llevar a cabo la misión tripulada a la Luna en el 2030.

La nave Mengzhou y el cohete Long March-10 fue diseñado por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), sus destacadas características los hizo valiosos para llevar la importante misión espacial china.

La capacidad de la nave tripulada consta de dos módulos, una cápsula de retorno y un servicio, asimismo, tiene una estructura de 8,8 metros de largo y su peso es de 21,6 toneladas, logrando transportar hasta 7 astronautas fuera de nuestro planeta Tierra.

Por su parte, el cohete Long March-10, ostenta una altura de 92 metros, 5 metros de diámetro y una capacidad sin precedentes que puede transportar hasta 27 toneladas a la Luna o 70 a órbita baja.

Videos difundidos por redes sociales muestran como posterior al despegue la nave Mengzhou se separa del cohete y cae al océano en su lugar de aterrizaje designado, asimismo, lo confirmó CASC.

A su vez, CASC explicó que la primera etapa del cohete Long March-10, también amerizó sin complicaciones en su punto de aterrizaje.

“La finalización exitosa del vuelo de regreso de la primera etapa y el amerizaje controlado marca un avance significativo para China en el campo de la tecnología de cohetes reutilizables”, declaró CASC en redes sociales.

Cabe resaltar que la carrera espacial persiste, puesto que, China tiene como objetivo llevar a sus primeros astronautas a la Luna en 2030, mientras que la agencia espacial de Estado Unidos, la NASA apunta su llegada al 2028.

Asimismo, empresas privadas como la de Elon Musk, con SpaceX y la de Jeff Bezos con Blue Origin tienen el mismo objetivo: llegar a la Luna.