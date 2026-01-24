Ucrania denunció "noche de terror ruso" en momentos en los que hay delegaciones reunidas para buscar una salida al conflicto

Este sábado, Ucrania denunció bombardeos nocturnos por parte de Rusia que causaron al menos un muerto y 27 heridos, antes de una segunda jornada de conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses en Abu Dabi para buscar una salida al conflicto.

"¿Esfuerzos de paz? ¿Reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, [lo que tuvieron] fue una nueva noche de terror ruso", denunció el canciller ucraniano, Andrii Sibiga.

Y añadió: "Con cinismo, [Vladimir] Putin ordenó un bombardeo de misil brutal y masivo contra Ucrania en momentos en que hay delegaciones reuniéndose en Abu Dabi para hacer avanzar el proceso de paz liderado por los estadounidenses".

Sibiga aseguró que los misiles rusos "no solo alcanzan a la gente, sino también la mesa de negociaciones".

Tras las denuncias, este sábado se llevaron a cabo en Abu Dabi una nueva tanda de conversaciones trilaterales entre negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses sobre las condiciones para acabar con casi cuatro años de guerra en Europa.

Según el portavoz de los Emiratos Árabes Unidos, las conversaciones entre Ucrania y Rusia se celebraron en un "ambiente constructivo y positivo".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que se discutió "mucho" en las conversaciones "constructivas" con Rusia mediadas por Estados Unidos sobre el fin de la guerra, y que la próxima ronda podría tener lugar "la próxima semana".

"Se discutió mucho y es importante que las conversaciones fueran constructivas", puntualizó el mandatario ucraniano en las redes sociales después de concluir las conversaciones.

Y añadió que "si hay disposición a seguir adelante -y Ucrania está preparada- se celebrarán más reuniones, posiblemente a partir de la próxima semana".