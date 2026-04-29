Juan Pablo Guanipa llega a Estados Unidos: "Votar no es un acto emocional, votar tiene que ser un acto racional"

El dirigente democrático venezolano Juan Pablo Guanipa se encuentra en Estados Unidos en donde tiene previsto cumplir una agenda de trabajo con líderes y exiliados.

El ex preso político de la dictadura chavista fue recibido en Florida por autoridades locales, quienes reconocieron su lucha por la libertad de Venezuela.

Aunque su viaje responde, en primer lugar a temas familiares, buscará atender una agenda política de alto nivel y viajará a Washington DC donde tiene previsto reunirse con ciertos funcionarios de la Administración.

Durante su paso por Florida, el líder venezolano sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, en el ayuntamiento de esa localidad. En su intervención en el sitio, Guanipa se refirió a su lucha por la democracia en Venezuela, así como a su arresto arbitrario por parte de la dictadura.

“En los tiempos en los que viví la persecución, la clandestinidad, la cárcel (...) uno se aferra mucho a Dios y ese aferrarse a Dios le da a uno mucha fortaleza”, comentó.

Además, dijo que la situación del país bajo la dictadura “no ha sido fácil”.

VEA TAMBIÉN "Delcy Rodríguez es corresponsable y cómplice de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 27 años": Juan Pablo Guanipa o

“Veintisiete años es muchísimo tiempo en la historia de un país y la vida de una persona, y ese tiempo lo hemos tenido en Venezuela, lamentablemente sometidos por un grupo de personas que no tenían ningún merito para llegar al poder, pero que lamentablemente los venezolanos como nación cometimos el error de colocarlos ahí”, añadió.

Argumentó que Hugo Chávez fue un militar golpista que dio dos golpes de Estado, fracasado en su intento de llegar al poder por la vía militar, pero triunfó como político gracias al apoyo popular.

En ese sentido dijo que “votar no es un acto emocional, votar tiene que ser un acto racional”.