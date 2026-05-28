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Jueves, 28 de mayo de 2026
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México

Frente a los comentarios de Sheinbaum a TV Azteca, experto señala que "se está criminalizando la prensa"

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, habló con NTN24 sobre los más recientes comentarios de la presidenta de México, que pidió a los mexicanos no ver TV Azteca.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha generado polémica en los últimos días, luego de que, en sus acostumbradas ruedas de prensa diarias, lanzara críticas a la prensa mexicana e invitara a los ciudadanos a no ver TV Azteca, un hecho que ha sido catalogado como “censura a los medios de comunicación”.

Los comentarios de la mandataria se dan luego de que esta televisora hiciera hincapié en la delicada situación que afronta el país en materia de seguridad, la desaparición forzada y los vínculos de los funcionarios del gobierno con el narcotráfico.

Frente a este tema, La Tarde de NTN24 habló con Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19 en México.

Según Maldonado, “desafortunadamente es algo que ha ido en escalada en las últimas semanas a partir de la crisis política que vive el país”, luego de las “acusaciones hechas por la fiscalía de Nueva York en contra del exgobernador de Sinaloa y otros nueve altos funcionarios”.

Para Leopoldo Maldonado, en el intento del gobierno por “controlar la narrativa”, se están “lanzando en contra de los medios de comunicación y en contra de periodistas en lo individual”.

“Ahora hay un señalamiento puntual a TV Azteca donde pide que dejen de ver a un medio, faltando a su nivel de neutralidad como jefa de Estado, que no puede recomendar o estigmatizar medio de comunicación”, agregó.

Para el experto, con estas acciones la mandataria con sus comentarios ha demostrado comportarse más como una “jefa de partido” y no “la jefa de Estado”.

Una situación que deja ver cómo la imagen de “mesurada de cabeza fría” de Claudia Sheinbaum se empieza a desvanecer ante la “crisis” que vive su partido, explicó el experto.

Para él es claro que el tema de la censura en territorio mexicano ha ido en escala durante el último tiempo, especialmente en regiones donde gobierna Morena, donde las acciones “están pasando del dicho al hecho, se está criminalizando a la prensa, están llevando a tribunales”.

“México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo detrás de Gaza”, agregó.

Por último, Leopoldo Maldonado enfatizó que en México los índices de censura hacia la prensa se encuentran en una “alerta naranja más enrojecida”.

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