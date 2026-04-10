"Delcy Rodríguez es corresponsable y cómplice de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 27 años": Juan Pablo Guanipa

Dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa criticó duramente la gestión de Delcy Rodríguez durante una entrevista con NTN24, donde calificó la represión gubernamental contra manifestantes como un "acto desproporcionado de la gente que está en el poder en Venezuela".

“La señora Delcy Rodríguez es corresponsable y cómplice de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 27 años", dijo.

Guanipenfatizó que cuando la población sale a ejercer sus derechos políticos, "la respuesta que le dan a esa gente es la represión, es la violencia y eso es absolutamente inaceptable".

Respecto al cambio en el ánimo de la población venezolana, Guanipa afirmó que "a partir del 3 de enero quienes ejercían el poder de manera férrea e intentaban siempre agredir a la gente, perdieron ese poder".

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El líder opositor describió a la población venezolana como "optimista" pero también "desesperada por la misma situación que se está viviendo", señalando que el país "va perdiendo el miedo, poco a poco lo va perdiendo".

Sobre una posible convocatoria electoral, Guanipa señaló que Rodríguez "sabe que esto tiene que terminar con un proceso electoral" y que está "tratando de dilatarlo lo más posible".

Asimismo, manifestó que "lo ideal sería que se reconociera el resultado electoral del 28 de julio del año 24", pero ante la imposibilidad práctica, propone ir "a un nuevo proceso electoral".

El líder opositor defendió que la elección "debe ser lo más pronto posible" para lograr estabilización, institucionalización y Estado de Derecho, condiciones necesarias para atraer inversión extranjera.