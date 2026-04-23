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Jueves, 23 de abril de 2026
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Juan Pablo Guanipa

"Podemos ir pronto a un proceso electoral": Juan Pablo Guanipa celebra llegada de nuevo encargado de negocios de EE. UU. a Venezuela

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En declaraciones a NTN24, Guanipa valoró la llegada de John Barrett como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela.

Juan Pablo Guanipa, exgobernador del estado Zulia y dirigente nacional de Primero Justicia, expresó este martes la urgencia del pueblo venezolano por alcanzar un cambio político que permita superar la profunda crisis económica y social que atraviesa el país.

En declaraciones a NTN24, Guanipa valoró la llegada de John Barrett como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, quien ha reiterado su compromiso de ejecutar el plan diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump. "Para nosotros es muy importante que este plan se desarrolle y que las distintas etapas puedan solaparse", afirmó el dirigente político.

A su vez, el exprisionero político enfatizó que las diferentes fases del plan no deben ser consecutivas sino simultáneas. "Puede totalmente llevarse adelante un plan de estabilización simultáneamente con un plan de recuperación económica y podemos ir pronto a un proceso electoral en Venezuela para que se dé la transición", señaló. “Yo lo que noto en el pueblo venezolano es una profunda desesperación", agregó.

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En ese sentido, señaló que aspiran a que “el nuevo encargado de negocios en Venezuela pueda agilizar las cosas para lograr generar las condiciones necesarias para que lo más pronto posible tengamos elecciones en Venezuela”.

Consultado sobre las recientes revelaciones del diario The New Yorker respecto al estado anímico de Nicolás Maduro, Guanipa fue enfático en afirmar que Maduro “debe someterse completamente a la justicia". El dirigente opositor calificó a Maduro como un dictador que "nunca jamás ganó una elección en Venezuela".

El líder político denunció que tras los comicios del 28 de julio de 2024 se desató "una gravísima persecución" que llevó a casi 3.000 venezolanos a ser detenidos, además de provocar pérdidas de vidas humanas.

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"Nicolás Maduro ha sometido a Venezuela a una situación inaceptable de deterioro político, económico y social y obviamente consideramos que debe ser juzgado", concluyó.

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