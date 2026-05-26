Con grandes figuras y referentes, la Selección Colombia ya adelanta trabajos de preparación de cara a su juego de despedida en la capital del país

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó el lunes la lista oficial de los 26 jugadores que representarán al conjunto cafetero en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Tras conocerse el listado final, varias de las figuras de la 'Tricolor' elegidas por el estratega argentino comenzaron a hacer su arribo a la capital del país, lugar donde prepararon los últimos detalles de cara a su participación en el Mundial.

Con diez jugadores, el cuerpo técnico de la selección Colombia ya adelantó trabajos de entrenamiento y preparación.

Dentro de los jugadores que ya hacen parte de la convocatoria oficial y se encuentran a las órdenes de Lorenzo, están el volante y capitán de la selección Colombia James Rodríguez, los arqueros David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero; los laterales Deiver Machado y Santiago Arias; los mediocampistas Richard Ríos, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla y el defensor central Davinson Sánchez.

Se espera que en el transcurso de este martes se sumen más jugadores y que, a más tardar el viernes 29 de mayo, el equipo esté completo, esto teniendo en cuenta que varios de los convocados por el técnico tendrán actuación durante esta semana en los torneos Conmebol.

A partir de ese día, ya con la nómina completa, Néstor Lorenzo ultimará detalles para el último encuentro de la 'Tricolor' en suelo colombiano ante su afición frente a su similar de Costa Rica. Esto antes de partir a territorio norteamericano.

¿Cuándo juega la selección Colombia ante los ticos?

El combinado cafetero, en un juego amistoso, se medirá ante Costa Rica el próximo lunes 1 de junio en el Estadio El Campín, de la ciudad de Bogotá, donde se espera que más de 30.000 espectadores despidan a sus ídolos, en un encuentro que se disputará desde las 6:00 pm, hora colombiana.

Finalizado el encuentro, la selección Colombia permanecerá en la capital del país, donde continuarán trabajos de preparación, y el 4 de junio arribará a San Diego, Estados Unidos, donde tendrá su último encuentro de fogueo ante su similar de Jordania, encuentro previsto para el 7 del mismo mes.

Luego de este encuentro, la 'Tricolor' se trasladará a territorio mexicano, donde comenzará su fase final de preparación de cara a su participación en lo que será su séptimo Mundial en la historia.

Cabe resaltar que, en la Copa del Mundo, Colombia se enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, por el grupo K.