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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Liam Payne

Justicia argentina excarcela a acusados en caso de Liam Payne, exintegrante de One Direction

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Liam Payne | Foto AFP
Liam Payne | Foto AFP
La investigación judicial por la muerte en 2024 del cantante Liam Payne continua mientras dos presuntos implicados quedan en libertad.

Esta semana, la justicia de Argentina excarceló a los dos acusados de proveer droga al cantante británico y ex integrante de la famosa banda One Direction, Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre del 2024, en un hotel en Buenos Aires, Argentina.

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El caso está a cargo de la jueza Karina Andrade, responsable del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 15 de la ciudad de Buenos Aires, quien dictó la liberación de los jóvenes Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereya, tras varios meses de prisión domiciliaria mientras sigue la investigación.

Cabe resaltar que los jóvenes estaban acusados de proveerle cocaína a Payne previo a su muerte.

El abogado de Pereya, Augusto Cassiau, dijo al medio EFE que su cliente fue liberado después de que la jueza descartara el peligro de fuga y la posibilidad de amedrente a testigos. Cassiau dijo que la jueza “tomó en consideración que sea joven, que haya trabajado toda su vida y que necesite trabajar”.

De igual manera, Fernando Madeo Facente, abogado de Paiz, celebró este miércoles su excarcelación a través de las redes sociales y publicó una foto de su cliente en libertad.

Sin embargo, la jueza Andrade dispuso estrictas medidas de restricción a ambos acusados para proteger el último tramo de pesquisa judicial en la antesala del juicio oral que deberán enfrentar.

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De acuerdo con el expediente judicial, Paiz habría conocido a Payne en un restaurante del barrio Puerto Madero, donde trabajaba como camarero. Mientras que, Pereya, empleado del hotel CasaSur, habría actuado como intermediario.

Por último, cabe recordar que, según los informes del caso, el cantante que tenía 31 años cayó desde un patio interno del hotel tras haber consumido, durante los tres días de su estadía, cantidades significativas de alcohol, cocaína, combinadas con antidepresivos.

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