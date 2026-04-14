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Martes, 14 de abril de 2026
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Francia

María Corina Machado habló con el presidente del Senado de Francia sobre "necesidad de avanzar en una transición hacia la democracia en Venezuela"

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La líder venezolana, María Corina Machado se reúne con el presidente del Senado de Francia - Foto Comando ConVzla
La líder venezolana, María Corina Machado se reúne con el presidente del Senado de Francia - Foto Comando ConVzla
El encuentro se da un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibiera a la líder democrática en el Palacio del Elíseo.

María Corina Machado, la líder de la democracia y Nobel de Paz de Venezuela, se reunió con el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher, para dialogar sobre la transición democrática en Venezuela y la necesidad de establecer un calendario electoral este año.

El ‘Comando con Venezuela’, estructura política de Machado, compartió a través de sus redes sociales varias imágenes del encuentro y expuso el tema central de la cita.

“La líder venezolana María Corina Machado se reunió con el presidente del Senado de Francia, Gérard Larcher. En el encuentro abordaron la necesidad de avanzar en una transición hacia la democracia en Venezuela”, precisó.

El Comando expresó que hablaron sobre la transición democrática en Venezuela y la necesidad “de establecer un calendario electoral este año”.

Dicha reunión se da un día después de que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, recibiera a la líder democrática en el Palacio del Elíseo.

El encuentro fue confirmado por Macron con un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que dialogó con Machado sobre la importancia de una transición política en el país.

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“He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía del mandatario frente a la líder democrática venezolana, quien vestía un traje azul.

En un mensaje en la misma red social, Machado agradeció a Macron, así como al pueblo de Francia, “por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela”.

“Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad. Venezuela será una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna”, añadió.

En medio de su gira por Europa, Machado también llegará a España en donde sostendrá un encuentro con sus compatriotas el próximo sábado en horas de la tarde-noche de Madrid.

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