Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Más de 260 pasajeros de la aerolínea Plus Ultra permanecen varados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, después de que su vuelo con destino directo Bogotá-Madrid realizara un aterrizaje no programado en la capital venezolana. Los viajeros denuncian que el cambio de itinerario no fue anunciado previamente y que enfrentan graves afectaciones en sus conexiones, reservas hoteleras y planes de viaje.

Una ciudadana colombiana que forma parte del grupo de pasajeros afectados relató que compraron boletos para un vuelo directo a Madrid pero terminaron en Venezuela.

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"Una vez abordamos el vuelo, nos informan que vamos a ir a Caracas. Nos dicen que van a echarle gasolina al avión", explicó. Según su testimonio, los pasajeros permanecieron dos horas dentro de la aeronave durante el reabastecimiento de combustible, y posteriormente tres horas adicionales debido a una falla mecánica en el motor.

"Había un calor sofocante, ya habían personas que estaban bastante incómodas, adultas mayores", indicó Villota.

La tripulación finalmente informó a los viajeros que debían descender de la aeronave. Al ingresar al aeropuerto, las autoridades les comunicaron que, al no haber entrado de manera legal a Venezuela, no podían abandonar las instalaciones ni comprar vuelos hacia otros destinos.

Entre los 269 pasajeros hay niños, adultos mayores y personas con requerimientos médicos especiales. Una pasajera que padece Parkinson lleva tres dosis sin tomar su medicamento, que permanece en su maleta documentada.

Otra viajera tiene un medicamento valorado en dos millones de pesos colombianos que requiere refrigeración constante, situación que los mismos pasajeros han intentado resolver gestionando una nevera.

"Tengo mi medicamento en la maleta. Me tienen perjudicada acá. En cualquier momento me puede dar una crisis", manifestó la paciente diagnosticada con Parkinson en un video difundido por los afectados.

Los pasajeros señalan que la atención de la aerolínea ha sido precaria. Hasta el momento de los testimonios, no habían recibido agua ni alimentos. Una sola persona, identificada como gerente de Plus Ultra en Maiquetía, se ha acercado a brindar información limitada sobre un posible traslado a un hotel con permiso especial, propuesta que los viajeros han rechazado.

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"No tenemos ni idea. Y pues, como le digo, yo compré un boleto por ir directo a Madrid, no con conexión ni parada en Caracas", enfatizó.

La situación se agrava considerando que algunos pasajeros compraron sus boletos de regreso con la misma aerolínea, que según reportes dejará de operar a partir del 2 de junio.

Pasajeros españoles con pasaporte europeo también denuncian que se les ha impedido salir del aeropuerto o comprar nuevos pasajes. "Hemos pedido poder comprar un pasaje y nos lo han denegado y estamos aquí ilegalmente", declaró uno de los viajeros europeos.

Los afectados solicitan que la aerolínea cumpla con el itinerario pagado, repare los daños económicos por conexiones y hoteles perdidos, y permita el regreso a Colombia para que puedan gestionar vuelos alternativos. Las pérdidas económicas individuales podrían alcanzar entre 10 y 12 millones de pesos.