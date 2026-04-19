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Domingo, 19 de abril de 2026
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Bogotá

Entre lágrimas, Carmen Villalobos dedica Premio India Catalina a víctimas del ataque con cuchillo durante rodaje en Bogotá

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Carmen Villalobos, actriz colombiana
Carmen Villalobos, actriz colombiana - Foto: EFE
Tras recibir el premio a Mejor Actriz Protagónica por La Huésped, Villalobos se refirió a la tragedia ocurrida en el sector del Parque Nacional Oriental, que dejó tres muertos, incluidos miembros de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso’.

La actriz colombiana Carmen Villalobos, quien recibió un galardón por su trabajo en la producción ‘La huésped’ durante la gala de los Premios India Catalina en Cartagena, se pronunció sobre la muerte de sus compañeros de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ en Bogotá, Colombia.

Tras recibir el premio a Mejor Actriz Protagónica por La Huésped, Villalobos se refirió a la tragedia ocurrida en el sector del Parque Nacional Oriental, que dejó tres muertos, incluidos miembros de la producción.

“Desafortunadamente hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto hoy”, expresó la actriz ante el público.

Entre lágrimas, la actriz dedicó el reconocimiento a sus compañeros fallecidos, enviando un mensaje de solidaridad a sus familias. “Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción”.

“Estos chicos, aunque no estuvieron conmigo en este proyecto de ‘La huésped’, se los dedico de aquí hasta el cielo”, agregó.

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Los hechos ocurrieron en el sector del Parque Nacional Oriental cuando un hombre atacó con un cuchillo a una persona, desatando una riña que dejó tres muertos, incluidos miembros de la producción ‘Sin Senos sí hay paraíso’.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en horas de la tarde cuando el equipo de la famosa serie adelantaba labores de rodaje. El atacante arremetió con un arma cortopunzante a una de las personas presentes y esto terminó en una riña donde fallecieron dos personas del equipo de trabajo y el atacante.

El agresor resultó herido de gravedad en el intento por detenerlo, pero en ese momento alcanzó apuñalar a dos personas, quienes posteriormente murieron. En total hubo tres fallecidos, uno herido de gravedad que se recupera en el hospital San Ignacio y cuatro detenidos.

Las personas que hacían parte del equipo de trabajo de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ que fallecieron fueron Nicolás Perdomo, de 23 años, y uno de los conductores de los camiones de la producción, Henry Benavides.

Si bien algunos testigos de lo ocurrido señalan que todo se desencadenó por un intento de robo, ya que personas con cuchillo intentaron llevarse uno de los camiones con equipos de grabación, la policía señala que no habría sido por este motivo, sino por un ataque con cuchillo a una persona, que hizo que la gente de la producción reaccionara y fuera a perseguir al atacante.

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