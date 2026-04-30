La ballena Timmy vuelve al mar del Norte tras rescate liderado por empresarios

En los últimos días, la ballena, apodada "Timmy" por los medios alemanes, fue atraída a bordo del barco en un último intento de rescate el pasado martes, tras una lucha desde el 28 de marzo por la supervivencia en la costa del Mar Báltico.

Según informaron las autoridades locales, la barcaza entró en aguas danesas el miércoles por la tarde y se espera que llegue al Mar del Norte en dos días.

"Si todo sale bien, estará en el Mar del Norte en dos días. Lo peor ya ha pasado", declaró Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, al diario Bild.

En declaraciones a los periodistas en la isla de Poel, donde la ballena quedó varada recientemente, Backhaus dijo que el animal se encontraba "bien" y que había emitido sonidos durante la noche.

Backhaus agradeció a los rescatistas por su "maravilloso" esfuerzo en "una situación excepcional que difícilmente tiene parangón en el mundo".

La ballena llevaba más de un mes luchando por liberarse cerca de la costa alemana, quedando atrapada en bancos de arena y logrando liberarse varias veces.

A principios de abril, las autoridades desistieron de intentar rescatar al animal, alegando que creían que no se podía salvar.

Sin embargo, como un milagro, los empresarios Walter Gunz y Karin Walter-Mommert, cofundadores de la cadena electrónica MediaMarkt financiaron la operación de rescate de la ballena.

“No puedo expresar lo feliz que estoy. Se veía que la ballena luchaba y quería vivir. Saber que ahora está en la barcaza es sencillamente maravilloso y demuestra que la lucha por Timmy mereció la pena”, declaró Walter-Mommert.

La terrible experiencia de la ballena ha desatado un frenesí mediático, con una cobertura ininterrumpida por parte de canales de televisión, medios en línea e influencers de las redes sociales, pero también ha dado lugar a acaloradas disputas y teorías conspirativas.