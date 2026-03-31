Nueva selección de 'Bocha' Batista cae goleada y aficionados venezolanos reaccionan: "Se los dijimos y no quisieron escuchar"

El entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista sufrió una dura caída este martes en un amistoso al frente de la nueva selección que dirige tras su salida de La Vinotinto luego de quedar eliminado del Mundial 2026.

El pasado 28 de febrero, Batista fue oficializado como nuevo entrenador de Costa Rica, selección que se quedó sin poder acceder a la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este martes, la selección Tica cayó goleada por 5 a 0 frente a su similar de Irán en un amistoso que se disputó en Turquía y contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La selección asiática, que ha puesto en duda su participación en el Mundial de 2026 debido al conflicto en Medio Oriente, mostró toda su calidad y terminó goleando a los centroamericanos de manera abultada.

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Este es el segundo encuentro de Batista desde que asumió en Costa Rica tras debutar con un empate ante Jordania.

Los aficionados venezolanos, quienes conocen muy bien al entrenador gaucho tras su paso por La Vinotinto, no dudaron en reaccionar a la abultada goleada que sufrió su selección.

En redes sociales, los usuarios mostraron su descontento con el nombramiento de Batista en Costa Rica luego del fracaso con la selección venezolana.

“Lo venezolanos se los dijimos y ustedes no quisieron escuchar... Batista es un MENTIRA”; “Amigos ticos, ni siquiera van a poder pedirle explicaciones del funcionamiento al técnico”; “Comienza el show del señor Batista. Ojalá recapaciten y lo echen”, fueron algunos comentarios en redes.

Cabe resaltar que los iraníes comparten grupo en el Mundial de 2026 con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda