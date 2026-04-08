Sentencian a la ‘reina de la ketamina’ a 15 años de prisión por la muerte del actor Matthew Perry

Jasveen Sangha, una traficante apodada "La reina de la ketamina", quien suministró la dosis que provocó la muerte del actor de "Friends" Matthew Perry, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles en un tribunal de California.

Sangha, de 42 años, está bajo custodia federal desde 2024, y se declaró culpable el año pasado de una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

Sangha, quien es ciudadana estadounidense y británica, es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del querido actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

La Fiscalía apuntó en los documentos de la sentencia que la mujer "se promovía como una traficante exclusiva que atendía a una clientela de alto nivel en Hollywood".

"Ella le dijo a un cliente en 2020: 'soy muy selecta con la gente', y 'se trata de un muy importante grupo de celebridades'", añadió el despacho.

Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina a Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry.

Iwamasa le administró la sustancia al actor en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

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Cuando Sangha escuchó las noticias sobre la repentina muerte de Perry, intentó cubrir su rastro.

"Borra todos nuestros mensajes", instruyó a Fleming.

Al allanar la casa de Sangha en North Hollywood, los investigadores encontraron metanfetaminas, ketamina, éxtasis, cocaína y relajantes, así como una máquina para contar dinero, una balanza, y artefactos para detectar señales inalámbricas y cámaras escondidas.

Iwamasa y Fleming están a la espera de su sentencia.

Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Su muerte conmocionó a los fans de "Friends" y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry.