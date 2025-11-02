"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua
Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU advirtieron sobre Nicaragua ante la Asamblea General de la ONU.
El Grupo alertó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desplegado “una política deliberada para silenciar la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y una represión que traspasa sus fronteras”.
“La represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo.
Asimismo, los expertos instaron a la comunidad internacional para que pasen “de la observación a la acción” para llevar a la justicia a los responsables.
Reed Brody, integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.