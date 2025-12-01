Transforman papamóvil de Francisco en una unidad médica para atender a niños en Gaza, siguiendo el último deseo del primer papa latino

Antes de su fallecimiento, el papa Francisco abogó mucho por el fin de la fuera en Gaza y como último deseo pidió que su papamóvil fuera usado para ayudar a los niños en la Franja de Gaza.

Ahora, ocho meses después de su muerte, el último deseo del primer papa latino está por cumplirse.

El papamóvil, el cual Francisco usó en recorrido en su segunda visita al extranjero en 2024, se convirtió en una unidad médica.

El vehículo todavía conserva el aspecto inconfundible de un papamóvil, pero ahora, en lugar de transportar al líder de los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo, fue rebautizado como el "vehículo de la esperanza" para atender a los niños de Gaza, cumpliendo con los deseos del fallecido pontífice argentino.

Se presentó en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, muy cerca de la Basílica de la Natividad y la plaza del Pesebre, donde ya se están llevando a cabo los preparativos para la Navidad.

"El Vehículo de la Esperanza está listo para su nueva misión", declaró en una rueda de prensa el cardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, tras bendecir el antiguo papamóvil.

"Queremos que todos los niños a los que lleguemos se sientan vistos, escuchados y protegidos. Los derechos y el bienestar de los niños son lo primero", indicó.

"Este vehículo es un testimonio: el mundo no ha olvidado a los niños de Gaza. No es solo un vehículo: es un mensaje de compasión, dignidad y esperanza", agregó.

El papamóvil, que contará con un equipo médico, está destinado a realizar triages y está equipado para realizar exámenes, diagnósticos y tratamientos, incluyendo vacunas, suturas y pruebas de infecciones.

La clínica debería poder realizar hasta 200 consultas al día. Los niños se sentarán en la silla del pontífice mientras son atendidos.

El papa Francisco falleció el 21 de abril, a los 88 años, y su último deseo para los niños de la Franja de Gaza fue que el papamóvil se convirtiera en una unidad médica móvil, informó en mayo el portal oficial Vatican News.

El vehículo fue transformado por Cáritas, la organización católica de ayuda humanitaria. Con un coste de 15.000 dólares, fue adaptado y renovado por mecánicos palestinos. Los laterales abiertos han sido cubiertos con mamparas.

"Los niños de Gaza estaban muy cerca del corazón del papa Francisco", afirmó Peter Brune, secretario general de la filial sueca de Cáritas.

"Se sentarán en el asiento del papa y serán tratados como las personas más valiosas de la Tierra", agregó.

Sin embargo, aún no se sabe cuándo recibirá la autorización israelí para entrar en Gaza, donde el 10 de octubre entró en vigor una frágil tregua entre Israel y Hamás tras dos años de guerra que devastó el sistema de salud en el territorio palestino.