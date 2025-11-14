NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Migrantes en EE. UU. | Foto Canva
EE. UU. elimina la extensión automática de permisos de trabajo: quiénes quedan afectados y cómo evitar perder el empleo

noviembre 14, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Abogado experto en el tema advierte sobre riesgos, consecuencias laborales y las alternativas para no quedar en condición irregular.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció un cambio que afecta de manera directa a la mayoría de migrantes, se trata del fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de trabajo mientras procesaban las renovaciones.

El abogado Héctor Benítez, de la firma Benme Legal, explicó que la decisión del DHS impactará prácticamente a todos los migrantes que dependan de una autorización de empleo mientras sus casos siguen en trámite.

Afecta a todas las personas que tengan un trámite en este momento que implique la renovación de una autorización de empleo que antes ganaba una extensión automática de 540 días, salvo algunas excepciones reguladas por cortes federales, como el caso del TPS”, indicó.

Benítez señaló que el cambio alcanza a solicitantes de diferentes categorías migratorias: “Si usted tiene un permiso de trabajo, bien sea por ajustes de estatus, por asilo, por DACA o cualquier otro tipo de proceso, si quiere tener el permiso a tiempo, la sugerencia actual es que debe hacer la renovación por lo menos seis mese antes del vencimiento”, advirtió.

Consecuencias de no renovar a tiempo

El fin de la extensión automática tiene un impacto directo en la estabilidad laboral de quienes dependen del documento para trabajar legalmente en el país.

Según el abogado, las repercusiones pueden ser severas: “Las consecuencias en el contexto de no hacer la renovación a tiempo, pues es indudablemente que si no te llega el permiso de trabajo antes de la expiración del anterior, lo más probable es que pierdas el trabajo”, afirmó.

Sin embargo, “en caso de que no lo pierdas, estarías incurriendo en la posibilidad de estar en el marco de un trabajo ilegal que pueda hacerte inadmisible para una regularización futura”, subrayo Benítez.

Las alternativas para evitar quedar desprotegido

Ante este escenario, el abogado plantea opciones que puedan ayudar a los migrantes a no quedar expuestos a perder su empleo o incurrir en trabajo no autorizado.

Las alternativas es que si usted tiene la posibilidad de tener un permiso de trabajo por más de un proceso, que es factible, lo tenga y de alguna u otra manera trate de manejar una dualidad de permisos de trabajo”, recalca Benítez.

No obstante, esta estrategia no aplica para todos los casos, por lo que el experto recomienda una planificación estricta: “Eso se puede lograr dependiendo de la individualidad de cada caso, y si no, por lo menos tome la previsión de hacer la renovación con seis meses de antelación”, concluye.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Armando Benedetti | Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

"Gringos go home": Armando Benedetti rechazó decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton

Imagen dese el espacio del huracán Melissa - Foto AFP
Huracán Melissa

Así se ve desde el espacio el poderoso huracán Melissa, de la máxima categoría, avanzando por el Caribe y a punto de golpear Jamaica

